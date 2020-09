Voici les tendances beauté de cet automne

Petit changement dans la chronique de David Jeanmotte ce 10 septembre : le relooker s'intéresse cette fois au look beauté global à privilégier pour être tendance cet automne. Chaque saison les experts de la mode se donnent rendez-vous à Paris, New York, Londres et Milan pour déterminer quels looks à adopter les mois suivants.

Lèvres audacieuses, yeux graphiques, sourcils épais ou fins et cheveux wet look ou en tresse : David explique les tendances beauté à adopter pour être en phase avec la Fashion Week de l'automne-hiver 2020 dans Le 8/9.

Les lèvres audacieuses

L'année 2020 ne ressemblera décidément à aucune autre. En mode aussi, on préconise des looks très différents des années précédentes avec une tendance beauté souvent bien tranchée et opposée entre les .

Plusieurs créateurs proposent ainsi d'oser les lèvres audacieuses. "On va pouvoir mettre des lèvres très rouges, vinyles mais aussi couleur foncée et presque noire. On pourra avoir sur les peaux plus métissées des oranges assez flash et justement pour avoir en-dessous une tenue plus minimaliste" commente David Jeanmotte.

Le reste du maquillage se veut lui aussi plus minimaliste et naturel. Au final, pour fin 2020, vous n'aurez besoin que d'un peu de mascara et surtout de rouge à lèvres !