Voici ce qui arrive quand l'interrupteur ne fonctionne pas : "Y'a des jours comme ça", la chanson de Jean-Luc

Comme tous les vendredis dans Le 8/9, on termine la semaine avec du rire grâce à Jean-Luc Fonck qui nous présente sa chanson humoristique avec les mots imposés par les auditeurs les jours précédents. Jean-Luc devait cette fois placer "Courir", "Passagers", "Politique" et "Varices". Cyril a cru comprendre qu'il y aurait des réponses a ses questions. Daniel Hanssens et Pierre Pigeolet, les invités du jour, ne voulaient pas rater cette chronique mémorable..
Les paroles de "Y'a des jours comme ça"
JE NOUS REGARDE COURIR COMME DES FOUS DERRIERE LE FUTUR
COMME DES MACONS IVRES QUI VONT DROIT DANS LE MUR
ON PART DANS TOUS LES SENS POUR TROUVER LA SOLUTION
ON N’ EST QUE LES PASSAGERS D’UN ENORME CAMION
IT’S FIVE O CLOPE C’EST L’HEURE DE MA CIGARETTE
JE FAIS UNE PETITE PAUSE - STOP - JE M’ARRETE
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS
MAIS QUAND LA MORT FRAPPE A TA PORTE ELLE NE FRAPPE QU’UNE FOIS
Y’A DES JOURS Y’A DES JOURS COMME CA
Y’A RIEN QUI MARCHE
Y’A RIEN QUI VA
Y’A DES JOURS Y’A DES JOURS COMME CA
ET PUIS YOUPIE CA RE-PART ET PUIS YOUPIE CA RE-VA
REGARDE DEVANT TOI TU VERRAS CE QU’IL Y A EN FACE
SI TU TE RETOURNES TU VERRAS CE QUE TON DOS VOIT
NON CE N’EST PAS JOLI ET POURTANT C’EST COMME CA
C’EST TOUT CE QUE TU AS LAISSE D’HORRIBLE DERRIERE TOI
Y’A DES JOURS Y’A DES JOURS COMME CA
Y’A RIEN QUI MARCHE
Y’A RIEN QUI VA
Y’A DES JOURS Y’A DES JOURS COMME CA
ET PUIS YOUPIE CA RE-PART ET PUIS YOUPIE CA RE-VA
LA POLITIQUE DE L’AUTRUCHE CA NE SERT A RIEN
SAUF SI LE SABLE EST TRANSPARENT ALORS C’EST BIEN
NE DONNE JAMAIS LA MAIN DE TA FILLE A UN CANNIBALE
DONNE LUI PLUTOT SES VARICES OU BIEN SES AMYGDALES
Y’A DES JOURS Y’A DES JOURS COMME CA
Y’A RIEN QUI MARCHE
Y’A RIEN QUI VA
Y’A DES JOURS Y’A DES JOURS COMME CA
ET PUIS YOUPIE CA RE-PART ET PUIS YOUPIE CA RE-VA
Y’A DES JOURS Y’A DES JOURS COMME CA
Y’A RIEN QUI MARCHE
Y’A RIEN QUI VA
Y’A DES JOURS Y’A DES JOURS COMME CA
ET PUIS YOUPIE CA RE-PART ET PUIS YOUPIE CA RE-VA
Pour voir Jean-Luc sur scène
07/03/2020 - VISE
NOUVEAU : 21/07/2020 - BRUXELLES - PLACE DU SABLON
26/07/2020 - ERE / FESTIVAL LES GENS D'ERE
NOUVEAU : 18/09/2020 - DOTTIGNIES
09/10/2020 - VERVIERS - SPIRIT OF 66
DERNIERE DATE DE LA TOURNEE : 10/10/2020 - BRUXELLES - ANCIENNE BELGIQUE