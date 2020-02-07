Le 8/9

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"Vite vite vite", la chanson de Jean-Luc

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Un moment très attendu... et même l'invitée du 8/9  Sarina est tombée sous le charme.  

Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "SAPERLIPOPETTE", "TOASTER", "HIVER" et "DOUDOU".  

 

CE MATIN J’ETAIS UN PETIT PEU DEPRIME

JE ME SUIS DIT "  TIENS, SI JE REGARDAIS LA TELE "

SAPERLIPOPETTE , CA, C’ETAIT UNE BONNE IDEE

VOUS NE DEVINEREZ JAMAIS SUR QUOI JE SUIS TOMBE

SUR LE TELE ACHAT - ALLELUIAH

LE TRUC QUI T’EXPLIQUE QU’IL TE MANQUE TOUT CE QUE TU N’AS PAS

LE TOASTER QUI FAIT TOASTER

MAIS QUI GONFLE LES PNEUS

ET QUI LAVE LES VITRES EN MEME TEMPS EN MOINS DE DEUX

 

VITE VITE VITE …TELEPHONER

VITE VITE VITE …CARTE DE CREDIT -  PAYER

VITE VITE VITE … TELEPHONER

J’AVAIS BESOIN DE RIEN ALORS J’AI TOUT ACHETE

 

ILS PRENNENT UNE FILLE DE 20 ANS…

ILS DISENT QU’ELLE EN A 50….

UNE PEU DE PRODUIT MAGIQUE RAJEUNISSANT…

ET PUIS PAF, VOILA QU’ELLE A L’AIR D’EN AVOIR TRENTE

COMMENT AI-JE PU VIVRE JUSQU’A PRESENT

SANS AVOIR LES CASSEROLES EN PIERRE QUE TU PEUX CUIRE DEDANS

TU LES LAVES ET APRES ELLES SONT PROPRES

TU LES RETOURNES CA DEVIENT UN DOUDOU ET HOP

 

VITE VITE VITE …TELEPHONER

VITE VITE VITE …CARTE DE CREDIT -  PAYER

VITE VITE VITE … TELEPHONER

J’AVAIS BESOIN DE RIEN ALORS J’AI TOUT ACHETE

 

TU PEUX ACHETER UN SUPER ASPIRATEUR

QUI FAIT FONDRE TOUTE LA NEIGE  EN HIVER

MAIS EN ETE, IL SERT DE VENTILATEUR

ET DE MACHINE A TE FABRIQUER DES ABDOS D’ENFER

N’OUBLIONS PAS LE BIDULE POUR MARCHER DANS TON SALON

FAIRE DES KILOMETRES SANS ALLER NULLE PART - PAS CON

Y’A MEME DES PANTALONS  QUE QUAND TU LES METS

C’EST COMME SI T’EN N’AVAIS PAS FAUT JUSTE PAS OUBLIER

 

VITE VITE VITE …TELEPHONER

VITE VITE VITE …CARTE DE CREDIT -  PAYER

VITE VITE VITE … TELEPHONER

J’AVAIS BESOIN DE RIEN ALORS J’AI TOUT ACHETE

 

VITE VITE VITE …TELEPHONER

VITE VITE VITE …C’EST CA QU’IL ME FALLAIT

VITE VITE VITE … TELEPHONER

JE CROYAIS MA VIE FOUTUE MAIS ME VOILA SAUVE

 

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