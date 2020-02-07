"Vite vite vite", la chanson de Jean-Luc

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Un moment très attendu... et même l'invitée du 8/9 Sarina est tombée sous le charme.
Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "SAPERLIPOPETTE", "TOASTER", "HIVER" et "DOUDOU".
CE MATIN J’ETAIS UN PETIT PEU DEPRIME
JE ME SUIS DIT " TIENS, SI JE REGARDAIS LA TELE "
SAPERLIPOPETTE , CA, C’ETAIT UNE BONNE IDEE
VOUS NE DEVINEREZ JAMAIS SUR QUOI JE SUIS TOMBE
SUR LE TELE ACHAT - ALLELUIAH
LE TRUC QUI T’EXPLIQUE QU’IL TE MANQUE TOUT CE QUE TU N’AS PAS
LE TOASTER QUI FAIT TOASTER
MAIS QUI GONFLE LES PNEUS
ET QUI LAVE LES VITRES EN MEME TEMPS EN MOINS DE DEUX
VITE VITE VITE …TELEPHONER
VITE VITE VITE …CARTE DE CREDIT - PAYER
VITE VITE VITE … TELEPHONER
J’AVAIS BESOIN DE RIEN ALORS J’AI TOUT ACHETE
ILS PRENNENT UNE FILLE DE 20 ANS…
ILS DISENT QU’ELLE EN A 50….
UNE PEU DE PRODUIT MAGIQUE RAJEUNISSANT…
ET PUIS PAF, VOILA QU’ELLE A L’AIR D’EN AVOIR TRENTE
COMMENT AI-JE PU VIVRE JUSQU’A PRESENT
SANS AVOIR LES CASSEROLES EN PIERRE QUE TU PEUX CUIRE DEDANS
TU LES LAVES ET APRES ELLES SONT PROPRES
TU LES RETOURNES CA DEVIENT UN DOUDOU ET HOP
VITE VITE VITE …TELEPHONER
VITE VITE VITE …CARTE DE CREDIT - PAYER
VITE VITE VITE … TELEPHONER
J’AVAIS BESOIN DE RIEN ALORS J’AI TOUT ACHETE
TU PEUX ACHETER UN SUPER ASPIRATEUR
QUI FAIT FONDRE TOUTE LA NEIGE EN HIVER
MAIS EN ETE, IL SERT DE VENTILATEUR
ET DE MACHINE A TE FABRIQUER DES ABDOS D’ENFER
N’OUBLIONS PAS LE BIDULE POUR MARCHER DANS TON SALON
FAIRE DES KILOMETRES SANS ALLER NULLE PART - PAS CON
Y’A MEME DES PANTALONS QUE QUAND TU LES METS
C’EST COMME SI T’EN N’AVAIS PAS FAUT JUSTE PAS OUBLIER
VITE VITE VITE …TELEPHONER
VITE VITE VITE …CARTE DE CREDIT - PAYER
VITE VITE VITE … TELEPHONER
J’AVAIS BESOIN DE RIEN ALORS J’AI TOUT ACHETE
VITE VITE VITE …TELEPHONER
VITE VITE VITE …C’EST CA QU’IL ME FALLAIT
VITE VITE VITE … TELEPHONER
JE CROYAIS MA VIE FOUTUE MAIS ME VOILA SAUVE