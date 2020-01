Vitaa sur The Voice Kids : "C'est beaucoup plus facile de travailler avec des enfants"

Pour quels talents se retourneront-ils ? Qui rejoindra leurs équipes ? Les réponses ce soir dès 20h20 sur la Une . En attendant, Vitaa a débriefé ces deuxièmes blinds et l'aventure Kids de The Voice. Après avoir reçu Maureen Louys et Prezy pour évoquer les changements sur cette édition Kids , la chanteuse française, à son tour, a donné son avis sur les différences avec la version adultes du concours de chant.

La première saison de The Voice Kids a démarré la semaine dernière ! Les talents belges se succèdent devant les fauteuils de nos 3 coachs : Vitaa , Slimane et Matthew .

Vitaa en est à sa troisième participation de The Voice mais c'est une première pour elle d’être coach pour l'édition Kids, comme ses deux compères. La chanteuse semble particulièrement apprécier ce format pour enfants et pointe de nombreux avantages par rapport à la version adultes : "je suis allé avec plein de questionnements mais c'est beaucoup plus facile de travailler avec des enfants parce qu'on leur explique, ils assimilent et ils reproduisent tout de suite. C'est comme des éponges, ils apprennent super vite. Ils ne se prennent pas la tête, ils ne se posent pas de questions, ils n'ont pas d'ego, et vraiment c'est super facile de bosser avec eux dans ce sens-là".

Les coachs se trompent deux fois sur trois sur l'identité du talent

Vitaa : "C'est beaucoup plus facile de travailler avec des enfants" - © Tous droits réservés

Ce soir c'est déjà la deuxième salve d'auditions, les coachs sont-ils dès lors plus strictes dans leur buzz ? Vitaa répond : "cela met quand même une espèce de petite retenue en plus".

Elle nuance cependant son propos : "mais on se positionne fort dans la bienveillance, on est très curieux de voir qui est derrière cette voix donc c’est à peu près pareil".

Cela signifie-t-il qu'il est plus difficile de ne pas appuyer sur le buzzer pour un enfant ? "En fait on n'a plus de remords surtout quand on se retourne (à la fin de l'audition) parce qu'en général ils sont adorables, ils sont attachants. C'est peut-être plus dur, on a plus de regrets" admet la chanteuse.

Autre changement par rapport au format adultes pour la coach, celui d'assimiler un sexe à une voix, car la plupart n'ont pas encore mué : "c'est encore plus dur (qu'avec les adultes) parce que quand ce sont des garçons et qu'ils n'ont pas mué, il y en a beaucoup qui ont des voix très aiguës. Cela nous arrive deux fois sur trois où l'on croit que c'est une fille alors que c'est un garçon et inversement. C'est vraiment fréquent chez les enfants. C'est une vraie surprise cette année, on se fait tout le temps avoir, c'est un vrai casse-tête".