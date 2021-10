Virginie Hocq se lâche dans son nouveau spectacle : "Je peux aller dans tous les sens"

Après une année et demie de confinement, Virginie Hocq a repris le chemin de la scène… et se lâche dans un spectacle à la fois drôle et touchant !

Elle y brise les tabous autour de sujets difficiles : la vieillesse et la mort d’un parent. "C’est bizarre, on ne peut pas parler d’un tel sujet : on organise les naissances mais pas les départs" observe-t-elle. "Comme j’ai l’habitude de toucher les petits trucs où cela pique un peu mais à ma façon, j’ai créé un appartement. Je dois le vider parce que mon père n’est plus là et les déménageurs n’arrivent pas. Je dis aux gens : 'S’il y a des choses qui vous intéressent prenez-les. Je préfère donner que jeter'. Cela me permet d’aller dans tous les sens et de me poser des questions car j’estime que je ne vieillirai jamais, je pense que c’est une question de volonté".

La comédienne de 46 ans ajoute : "On vivra tous cela : un moment nos parents partiront, c’est dans l’ordre des choses. C’est donc chouette de le savourer en rigolant, en forçant le trait et en en prenant conscience".