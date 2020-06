Vincent Taloche : "Sauf indication du gouvernement, on va maintenir le Voo Rire Festival"

Le Voo Rire Festival a accueilli pendant dix ans des humoristes très connus mais aussi des 'jeunes talents', ce qui importe d'ailleurs plus aux Frères Taloche. "Évidemment on est ravi d'avoir les grands noms de l'humour, on les a pratiquement tous reçus et on en est très fier. Mais notre envie et notre mission avec mon frère, c'est justement de faire découvrir des artistes qui font parfois leur première grande télé que ce soit des Belges comme Farah , PE , Fabian Le Castel . Tous ces gens sont venus au Festival car celui-ci n'est pas là pour ne montrer que les grandes vedettes. C'est un mélange de genres qu'on aime et l'édition de ce soir il y a des noms connus et un peu moins connus mais il y a une vraie cohésion d'efficacité" explique Vincent.

Le Voo Rire c'est aussi de nombreuses exclusivités avec des sketchs inédits entre humoristes. C'est aussi un mélange des types d'humour selon le frère de Bruno Taloche : "Lors de la deuxième saison, dans le gala télé de 2012, il y avait Kev Adams qui avait 18 ans et Popeck et je les ai fait passer l'un derrière l'autre, en me disant : 'Je trouve cela génial, on passe d'une génération à l'autre'. Il y a aussi les formes d'humour, évidemment le stand-up mais l'art de l'imitation, l'art un peu burlesque".

De nombreux humoristes sont donc passés par ce festival depuis dix ans. Selon Vincent Taloche , même si pour le festival en lui-même, on ne peut pas accueillir tous les humoristes francophones du moment, son succès a permis de mettre en avant plein d'artistes différents. "L'avantage d'un festival qui perdure au fil des années c'est que souvent on disait à un comédien : 'Cette année tu n'étais pas dedans mais promis l'année prochaine tu y es'. On essaie de faire un suivi. On ne peut pas avoir tout le monde mais l'air de rien en dix ans ce sont beaucoup de gens qu'on a eu" estime l'humoriste belge.

"Depuis le mois de mars on ne vend plus de billets"

Vincent Taloche : "Sauf indication du gouvernement, on va maintenir le Voo Rire Festival" - © Tous droits réservés

La prochaine édition du Voo Rire, sauf indication sanitaire contraire, aura bien lieu en 2020.

Dans cette période difficile pour la culture et l'événementiel, il importait aux Frères Taloche de garder cet événement au mois d'octobre. "On a une double casquette : bien sûr on est des humoristes mais on a aussi des événements importants à monter. On a commencé un petit peu à paniquer à savoir que nos collègues, puisque l'on est associé avec le festival de Morges en Suisse, celui de Cannes, de Québec, ont tous annulé. Nous théoriquement nous pouvons le maintenir et nous le maintiendrons. Je peux vous le confirmer sauf avis contraire du gouvernement. Mais on va devoir faire une version light. Pourquoi ? Parce que depuis le mois de mars on ne vend plus billets. Quand je parle avec nos amis Québecois, Suisses, Français, c'est partout, que les artistes soient connus ou pas connus, on sent que les gens n'achètent pas de billets, ce qui est quand même problématique économiquement et au sponsoring aussi, à raison" déplore Vincent Taloche.

Se pose donc à la fois le problème des revenus de la billetterie mais aussi celui des sponsors privés qui, suite aux soucis financiers qu'ils connaissent avec le coronavirus, doivent réduire leur budget global. "On va maintenir le festival mais d'habitude on a 14 salles, 35-36 spectacles. Ici on va réduire parce qu'on a tellement envie de le maintenir parce que l'on reçoit des messages de gens qui ont besoin d'événements drôles et le milieu est sinistré de façon historique : qu'il s'agisse des humoristes et techniciens, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'humour on se parle beaucoup et on a envie autant que possible en octobre que l'on puisse montrer qu'on est là de faire du bien car les gens en ont vraiment besoin" constate encore Vincent.