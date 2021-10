Vincent Taloche : "'La folle aventure de Louis de Funès' est l'un des plus beaux documentaires faits sur lui"

Vincent Taloche, fan de Louis de Funès, était l’invité du 8/9 à l’occasion de la soirée spéciale sur l’humoriste sur La Une. Influencé par De Funès, il explique pourquoi cet acteur est devenu l’un des plus grands génies comiques du cinéma français. Ce 29 octobre dans Le Temps d’une Histoire, La Une rend hommage à la carrière de ce monstre sacré du cinéma français. La chance pour vous de revoir en famille Le Corniaud et un documentaire nourri d’archives sur le comédien. Découvrez l’étonnant destin de Louis de Funès. Un fils d’Espagnols désargentés qui a traversé des années de galère avant de devenir une star à 50 ans. La folle aventure de Louis de Funès – En route vers le succès, c’est ce vendredi 29 octobre dès 23h sur La Une, juste après Le Corniaud. Ne manquez pas non plus l’exposition qui se tient en ce moment à Bruxelles au Palace (du 2 octobre au 16 janvier 2022) et qui vous propose de découvrir l’acteur sous toutes ses facettes.

Vincent Taloche, fan de de Funès depuis son enfance

L’un ne va pas sans l’autre. On connaît la grande passion de Vincent Taloche pour Bourvil, mais l’humoriste belge est aussi un fan de l’autre génie comique du cinéma français des années 1960, Louis de Funès. "Très objectivement, même si j’ai de la tendresse pour Bourvil je suis autant fan de Louis de Funès. Je pense que même mon jeu a été plus inspiré par celui de de Funès que par celui de Bourvil" estime le benjamin des frères Taloche. Preuve de son admiration pour celui qui a joué dans des films comme Les gendarmes, La grande vadrouille, ou Les aventures de Rabbi Jacob, Vincent a même été choisi comme parrain de l’exposition De Funès au Cinéma Palace. Sa société de production se réfère même à l’un des films du tandem de Funès-Bourvil, Corniaud & Co Productions.

Les films de Louis de Funès, Vincent Taloche est tombé dedans quand il était petit. "Gamin, on regarde les films de Bourvil et de Funès, on est marqué. J’ai 52 ans et je connais tout par cœur, c’est plus fort que moi" confie-t-il. "Je me rends compte que dans mon métier, nous sommes très nombreux à avoir cette influence. Si vous parlez de cela à Benoit Poelvoorde, il expliquera que son jeu a été influencé par Louis de Funès. C’est un génie du rythme, c’est très rare d’avoir un rythme dans l’humour comme il l’a inventé".

Le génie comique de De Funès

Outre le rythme qu’il donne à ses sketchs à l’aide de ses nombreuses mimiques et interjections, Louis de Funès se démarque à l’époque pour sa grande créativité lors des tournages, inventant sur le moment certains gags. Vincent Taloche a rencontré Gérard Oury, le mythique réalisateur et scénariste de La Grande Vadrouille et Le Corniaud, les plus grands succès au cinéma de Louis de Funès et Bourvil, peu de temps avant sa mort en 2006. Le cinéaste français expliquait alors à l’humoriste belge que "Bourvil était l’homme de la première prise, du naturel, et Louis de Funès était un horloger". Il devait donc choisir la meilleure séquence pour associer ces deux génies de l’humour mais ô combien différents. "À chaque prise, il trouvait quelque chose qui amenait une scène géniale. Il fallait donc trouver le juste milieu entre le naturel de la première prise de Bourvil qui plus il jouait, plus il perdait son naturel, et Louis de Funès qui avait besoin de plusieurs prises" révèle ainsi Vincent.

"Un des plus beaux documentaires qu’on ait fait sur De Funès"

Grand comique à l’écran, Louis de Funès l’était cependant beaucoup moins en dehors des caméras. Vincent Taloche, qui connaît presque toute la filmographie et biographie de De Funès l’assure : cette légende du cinéma français était en réalité un homme discret. C’est d’ailleurs sous cet angle que le public peut le découvrir dans le documentaire La folle aventure de Louis de Funès – En route vers le succès. On y explore sa vie privée grâce à des archives familiales, mais sans grande exagération, et on y découvre un personnage beaucoup plus tendre en réalité. "C’est l’un des plus beaux documentaires qu’on ait fait sur lui. Ils ont trouvé des choses que même moi je n’avais pas vues" lance Vincent. "Je pense que c’était un angoissé de la perfection, ce qui fait qu’il était très exigeant dans la vie. Il n’était pas un grand comique dans la vie, mais un génie du travail". Un des seuls acteurs français à traverser et passionner autant les différentes générations, les films avec Louis de Funès et les documentaires sur sa personne sont à voir et à revoir. ► Rendez-vous donc sur La Une et Auvio ce 29 octobre dès 20h50 pour Le Corniaud et dès 23h pour La folle aventure de Louis de Funès – En route vers le succès.

