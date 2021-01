Vincent Londez, dans le rôle du policier dans le succès mondial "Lupin" grâce à "Ennemi public"

Avant son rôle dans la série américaine Lupin, Vincent Londez a également joué dans la série belge Ennemi Public. L’acteur français est donc bien placé pour déceler des différences entre les productions émanant de ces deux pays.

"Les choses sont très hiérarchisées, chacun reste à son poste. Quand on travaille avec les Américains, il y a un côté très industriel. Ce n’est pas qu’une question de moyens mais aussi de culture de travail. Bien sûr en Belgique on travaille dans une perspective beaucoup plus artisanale, où les gens sont un peu plus en groupe et peuvent se filer des coups de main. Ce sont des procédés qui ne s’opèrent pas avec les États-Unis" analyse-t-il, tout en soulignant la richesse d’une collaboration entre productions anglophones et francophones : "Les Américains en venant apprennent aussi. Ils mélangent donc leur culture (cinématographique) à la nôtre et il commence à y avoir quelque chose d’hybride qui se fabrique".

Le comédien lâche d’ailleurs une anecdote surprenante du tournage de Lupin, révélatrice de ce savoir-faire plus institutionnel. Plusieurs chaises, marquées du nom du réalisateur ou du producteur sont disposées sur le plateau. "À la belge, je m’assois pour regarder le combo (NDLR : l’enregistreur qui passe la scène venant d’être tournée) et je vois le showrunner qui me regarde bizarrement. J’ai appris par la suite qu’à Hollywood (s’asseoir sur cette chaise), c’est motif de licenciement" raconte-t-il.