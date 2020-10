Viktor Vincent réalise un tour de mentalisme en direct sur Vincent Taloche et l'équipe du 8/9

Vincent Taloche et Viktor Vincent étaient les invités du 8/9 pour présenter le Voo Rire Festival. Le premier a décrit l'organisation difficile contrainte par les mesures sanitaires à laquelle il fait face et le second a effectué en visioconférence un tour de mentalisme qui a bluffé toute l'équipe de l'émission et Vincent Taloche.

Vincent Taloche et Viktor Vincent pour le Voo Rire - Extrait de Le 8/9 - 05/10/2020 Vincent Taloche et Viktor Vincent étaient les invités du 8/9 pour présenter le Voo Rire Festival. Le premier a décrit l'organisation difficile contrainte par les mesures sanitaires à laquelle il fait face et le second a effectué en visioconférence un tour de mentalisme qui a bluffé toute l'équipe de l'émission et Vincent Taloche.

Vincent Taloche et Viktor Vincent étaient les invités du 8/9 pour présenter le Voo Rire Festival. Le premier a décrit l'organisation difficile contrainte par les mesures sanitaires à laquelle il fait face et le second a effectué en visioconférence un tour de mentalisme qui a bluffé toute l'équipe de l'émission et Vincent Taloche. Cette année, le Voo Rire Festival fête ses 10 ans ! Créé par les frères Taloche, il est devenu un incontournable de la scène humoristique belge. Pour cette dixième édition se déroulant du 17 au 25 octobre, le Voo Rire a rassemblé des humoristes plus talentueux les uns que les autres : Arnaud Tsamère, Baptiste Lecaplain, Richard Ruben ou encore Fabian Le Castel seront de la partie. Viktor Vincent sera aussi présent pour vous faire découvrir son nouveau seul en scène Mental Circus. Il vous plonge aux États-Unis dans les années 1930 au cœur d'un cirque imaginaire… Et si c'était vous qui aviez le pouvoir ?

Un anniversaire en version light Viktor Vincent réalise un tour de mentalisme en direct sur l'équipe du 8/9 et Vincent Taloche - © MLEROY Vincent Taloche est évidemment déçu de ne pas fêter les 10 ans de ce Festival international du rire mais il maintient l'événement avec conviction. "C'est les dix ans, on espérait les fêter en grandes pompes et on les fête en petits souliers" lance-t-il. "On imaginait une édition majestueuse en février et vers le 13 mars on a pensé que ce serait plus compliqué et avec les mois qui passent, beaucoup de gens nous conseillaient de l'annuler et de reporter". Mais avec mon frère, on a un peu un esprit guerrier et on s'est dit qu'on maintiendrait le festival coûte que coûte. "Tout ce qu'on peut maintenir d'un point de vue gouvernemental on le maintiendra. (...) C'est très compliqué à gérer mais il va avoir lieu. En version light, mais il aura lieu dans une dizaine de salles" promet l'humoriste. Avec les mesures sanitaires préconisées et la taille des salles différentes dont ils disposent, les Frères Taloche ont notamment dû remanier leur programme, en passant d'environ quarante spectacles habituels à une quinzaine. Ainsi, le spectacle de Jarry était complet avant le covid mais donc il manque de la distanciation sociale et a donc été interdit et reporté note Vincent Taloche. Le gala d'ouverture des deux frères avec le Philharmonique de Liège lui est maintenu car un protocole est prévu pour la disposition de l'événement tout comme les spectacles de Arnaud Tsamère ou Viktor Vincent.

D'autres initiatives mises en place Viktor Vincent réalise un tour de mentalisme en direct sur l'équipe du 8/9 et Vincent Taloche - © STEPHANE DE COSTER Les deux frères sont aussi à l'initiative, presque précurseur avec le covid-19, du Rire à domicile depuis deux-trois ans. Vincent Taloche explique ce concept annexe au Voo Rire de Liège : "Si vous voulez nous accueillir chez vous, vous nous donnez de l'espace dans un grand salon, et un des humoristes choisi par le festival vient faire un spectacle à domicile. Mais avec les règles sanitaires on doit aussi faire très attention, mais est-ce qu'il aura lieu ou pas ? (Je ne sais pas encore)". La difficulté de maintenir l'événement est aussi le manque de revenus financiers qu'il engendre, notamment en termes de droits télévisuels puisqu'une chaîne française qui d'habitude retransmettait les spectacles, a refusé la diffusion cette année. "On avait la chance de faire des grands shows télé qui étaient un peu la marque de fabrique même à l'international du festival, mais aussi un apport financier. Cela signifie que plus d'un tiers du budget du festival est annulé parce qu'il n'y a pas de show télé avec la France" déplore l'humoriste. Enfin, à la place du concours scène ouverte aux jeunes talents belges qui n'a pas pu être maintenu, les Frères Taloche ont rassemblé tous les gagnants des éditions précédentes pour une sorte de best of pour les dix ans du festival aux Chiroux dont PE, Laura Laune, Cécile Djunga, Farah, Freddy Tougaux ou encore Florence Mendez.

Un spectacle bluffant et participatif avec Viktor Vincent Viktor Vincent réalise un tour de mentalisme en direct sur l'équipe du 8/9 et Vincent Taloche - © Facebook Vincent Taloche était accompagné, à distance, du mentaliste et humoriste français, l'homme à la jolie moustache, Viktor Vincent. "Non seulement il est adorable dans la vie mais il a un talent incroyable. J'ai beau l'avoir une dizaine de fois, il y a un truc très énervant, on ne comprend pas comment il fait. Et donc on a envie de le taper, mais amicalement" assure avec humour le créateur du Voo Rire. ►►► À lire aussi : Sébastien, directeur de Sans Collier, rassure sur la chienne Fiona : "Elle n'a aucune séquelle" Viktor Vincent a ainsi présenté en quelques mots son spectacle qui vous plonge dans le New York de 1930 et il promet une participation du public avec respect des mesures sanitaires : "On retrouve des expériences qui sont extrêmement bluffantes et participatives, où toutes les personnes peuvent monter sur scène. Avec le protocole etc, tout est mis en place. Il n'y a aucun problème que l'on puisse s'amuser ensemble autour d'expériences extrêmement folles et que l'on puisse découvrir que votre esprit est capable de réaliser des choses complètement dingues".

Une expérience de mentalisme en direct sur l'équipe du 8/9 Le mentaliste donne d'ailleurs un avant-goût de son spectacle participatif, en direct par visioconférence, à toute l'équipe du 8/9 et à Vincent Taloche. Cette expérience a littéralement bluffé Cyril, Sara De Paduwa, Jérôme de Warzée et Eby Brouzakis et vous pouvez aussi la reproduire chez vous ! Viktor Vincent vous propose un voyage dans le temps avec votre cerveau Vous imaginez une horloge et vous faites tourner les aiguilles des heures plusieurs fois et l'arrêtez sur une heure pleine comme 2, 4, 5 ou 6 heures

Vous gardez cette heure clé bien en mémoire

Vous remontez le temps de 5 heures

Puis vous avancez l'heure obtenue de 9h

Vous remontez ensuite la nouvelle heure obtenue du nombre d'heures égales à l'heure clé

Découvrez dans la vidéo quelle heure pense avoir trouvé dans votre esprit le mentaliste Retrouvez le spectacle complet de Viktor Vincent le 23 octobre à Liège au Trocadéro dans le cadre du Voo Rire Festival ainsi que le calendrier complet des spectacles du Festival sur www.voorire.be Du lundi au vendredi, retrouvez l'invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c'est par ici.