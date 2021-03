Vianney "Pour de vrai" à The Voice Belgique, Kid Noize s’entoure d’un chanteur néerlandais connu

Ils ont tous deux regoûté au plaisir de la scène mais n’oublient pas pour autant de diffuser des nouveaux titres à leurs fans. Après sa première expérience aux Enfoirés avec Les Enfoirés, À côté de vous , Vianney revient en effet dans vos oreilles avec Pour de vrai. Kid Noize , qui a remixé les plus grands succès de l’électro belge lors d’une Belgian Music Night endiablée, propose quant à lui un nouveau single avec Monster Next Door.

Vianney et Kid Noize, en plus de remonter sur scène le temps d’un soir en mars 2021, ont sorti un nouveau titre que vous présente Bruno Tummers dans Le 8/9. Le chroniqueur musical a par ailleurs annoncé en exclusivité que Vianney et d’autres pointures seraient les invités des prochains lives de The Voice Belgique.

La première fois que l’interprète de Pas là était venu sur le plateau de l’émission, il avait rencontré Alice on the Roof et les deux artistes s’étaient mis à collaborer. Sa venue fera-t-elle à nouveau des étincelles ?

Le chroniqueur a également annoncé en exclusivité que Vianney sera aussi sur scène pour les prochains lives de la saison 9 de The Voice Belgique. Une affiche de choc est d’ailleurs prévue avec également Vitaa et Slimane , Julien Doré , Julien Clerc et Kendji Girac qui seront notamment invités dans les prochaines semaines.

"C’est une chanson d’amour, il y en a beaucoup sur l’album de Vianney. On sent que c’est l’album d’un homme heureux" constate Bruno Tummers .

Lui, il a l’habitude d’en créer des étincelles en live. Kid Noize marque son retour, après notamment son single Blow It Up paru il y a un an. Le DJ belge revient cette fois avec Monster Next Door. C’est l’acteur et chanteur néerlandais Giovanni Kemper qui pose sa voix sur les beats du DJ carolo. Son nom ne vous est peut-être pas familier mais Gio est très populaire au nord du pays. Il a participé à The Masked Singer sur VTM et a échoué à la seconde place derrière… Sandra Kim.

"On sent très fort que Kid Noize a envie d’exister sur le territoire entier et donc sur la Flandre aussi. Ce n’est sans doute pas un hasard s’il va chercher ce chanteur très connu en Flandre, pour s’imposer en radio" analyse Bruno.