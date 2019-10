Vianney écrit le premier album de la jeune chanteuse Erza Muqoli

Erza Muqoli - Dommage (audio officiel) - 21/10/2019 "Dommage" est le nouvel extrait de mon album à venir le 25 octobre, il est disponible ici : https://tot-ou-tard.lnk.to/ErzaMuqoliAlbum ! En tournée dès mars 2020 : https://lnk.to/ErzaMuqoliConcerts Nancy, Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Roubaix, Lyon, Marseille, Le Havre, Bruxelles et à l’Olympia de Paris. Abonnez-vous à ma chaine Youtube pour être au courant de toutes mes vidéos : https://lnk.to/AbonneToiYoutubeErza ! Vous pouvez aussi me rejoindre sur : Instagram : https://www.instagram.com/erzaofficiel_/ Facebook : https://www.facebook.com/ErzaOfficiel/ Twitter : https://twitter.com/erzaofficiel_ Newsletter : https://lnk.to/AbonneToiAlaNewsletter Auteur - compositeur : Vianney 2019 VF Musiques - tôt Ou tard Paroles de "Dommage" : Mains dans les poches et les poches vides Vide d’y penser Je voyais pas tout ça finir les yeux mouillés Elle est pas moche, moche la vie Elle est belle à peu près Première fois que je maudis d’avoir rêvé Je ne dis pas qu’on avait de quoi non J’y connais trop rien Je ne dis pas qu’on avait de quoi dans les mains Mais c’est dommage Même si dommage parfois c’est mieux Mieux que l’orage Mieux que les éclairs dans les yeux Mais c’est dommage Et si dommage c’est mieux Dommage on semblait heureux On semblait heureux Vous pouvez me juger malhabile Je vous rejoindrais Mais ne me dites pas difficile C’est pas vrai Est-ce la faute à cette époque Des cheveux lissés ? On sait faire du chaud, du choc Mieux qu’aimer Je ne dis pas qu’on avait de quoi non Je ne dis plus rien Je ne dis pas qu’on avait de quoi pour demain Mais c’est dommage Même si dommage parfois c’est mieux Mieux que l’orage Mieux que les éclairs dans les yeux Mais c’est dommage Et si dommage c’est mieux Dommage on semblait heureux On semblait heureux Mains dans les poches et les poches vides Totalement vidée Je voyais pas tout ça finir dans un couplet Elle est pas longue, longue la vie qu’on aura eue Tant pis J’ai tout dit Je t’ai tout dit Mais c’est dommage Même si dommage parfois c’est mieux Mieux que l’orage Mieux que les éclairs dans les yeux Mais c’est dommage Et si dommage c’est mieux Dommage on semblait heureux