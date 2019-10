VersuS... L'album de toutes les connivences signé Vitaa et Slimane- BEST OF

Vitaa et Slimane étaient avec nous il y a quelques semaines dans le 8/9 pour nous parler de leur magnifique album en duo VersuS.

Pourquoi avez-vous enregistré ensemble ?

Je te le donne a été déterminant... Il y a une certaine magie quand on travaille ensemble - on est nous-même envoûté ! Le doute planait pourtant - on s'appelait mutuellement et on se disait l'un l'autre : "Tu es sûre que c'est une bonne idée ? " Et oui, c'est une merveilleuse idée - la magie opère et ce nouvel album en est le témoin. Il n'y a pas un morceau qui ne fonctionne pas... Que du tube en perspective !

Après le carton de leur single Je te le donne, Vitaa et Slimane nous proposent donc un album entier à deux. VersuS (V comme Vitaa et S comme Slimane) et Ça va ça vient en sont les deux premiers extraits.

Cet opus accueille aussi d'autres voix comme celles de Kendji Girac, Gims, Amel Bent, Camelia Jordana ainsi que celles de deux talents The Voice : Camille Schneyders et Soraya Slimani.

Travailler avec Matthew est aussi une idée qui germe - on voudrait faire quelque chose de plus urbain également. Les idées fusent visiblement et sont de toutes belles promesses.

Slimane, Vitaa... C'est une alchimie magique - il est une véritable connivence, entre les deux chanteurs, qui se révèle à nous en cet album VersuS.

Dixit Cyril : "Il est impossible d'écouter l'album qu'une seule fois... vous arrivez au bout et vous recommencez. Vous voilà prévenus !"

Slimane et Vitaa nous donnent rendez-vous également cette année sur La Une pour la première édition de The Voice Kids.- ah quel talent !

En concert le 2 avril 2020 à Bruxelles à Forest National.