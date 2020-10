Véronique Gallo était l'invitée du 8/9 pour présenter son roman Pour quand tu seras grande qui sort ce 1er octobre, un livre sur le burn out parental qui tranche avec son humour haut en couleur dans ses capsules de Vie de mère. Véronique Gallo est avant tout humoriste et a joué dans plusieurs spectacles. Elle est aussi la créatrice de la série Vie de mère sur YouTube. Aujourd'hui, elle vous parle de son premier livre, Pour quand tu seras grande, un livre qui traite toujours du burn out parental mais avec une vision à l'opposé de l'humour qu'elle nous a distillé dans ses capsules et sur scène. Sur le point de rentrer chez elle, Marie, mère de famille, est à bout. Entre ses 3 enfants, un mari distant, une mère aigrie et un père résigné, Marie n'en peut plus et a envie d'envoyer tout valser. Mais le lendemain, le père de Marie se suicide. Pour ne pas sombrer, elle cherche à comprendre son geste. C'est là que Marie tombe sur un carnet noir et un stylo Mont-Blanc que son père lui a laissé… pour quand elle serait grande ! Que renferme ce carnet ? Marie parviendra-t-elle à se reconstruire ?

Le deuil en tant que parent Véronique Gallo : "Je travaille sur les émotions" - © Éditions Héloïse d'Ormesson Si Véronique Gallo peut nous faire rire avec ses célèbres capsules de Vie de mère, l'humoriste peut également toucher notre corde sensible dans ses romans comme dans Tout ce silence, et notamment dans ce deuxième livre, Pour quand tu seras grande. "Ce livre est un peu le pôle opposé de Vie de mère. Je pense que cela clôture bien le travail que j'ai fait sur la maternité" explique Véronique. Elle retrace le parcours difficile d'une mère de famille qui a déjà du mal à trouver son souffle entre sa famille et son travail mais qui sera encore plus bouleversée suite au suicide de son père. ►►► À lire aussi : Amélie Antoine signe "Le jour où", récit d'une histoire d'amour sur fond de résilience "Cela va bouleverser tout son univers, la faire vaciller sur qui elle est, sur les racines de sa famille et surtout (poser la question sur) comment on tient et comment on fait un deuil lorsqu'on est soi-même parent et qu'on souffre et que l'on doit en même temps tenir pour les enfants qui sont petits et eux-mêmes très tristes" résume-t-elle ainsi.

Une histoire inspirée de sa vie Véronique Gallo : "Je travaille sur les émotions" - © Facebook Pour quand tu seras grande ne relate toutefois pas le parcours de vie de Véronique Gallo, mais il s'en inspire sur certains points comme elle l'atteste : "Mon papa est décédé de manière brutale quand j'avais 27 ans et cela m'a terriblement secouée, comme n'importe quel décès en même temps je pense, mais j'étais persuadée qu'il était immortel. J'ai connu un peu ce côté de devoir faire son deuil, quand on est dans un début de carrière qu'on veut prouver à tout le monde qu'on existe avec cette pression sociale de ne pas craquer". Que ce soit en humour ou dans une écriture plus romanesque qui est plus sérieuse je travaille sur les émotions. Elle ajoute ainsi : "Il faut donc que je les ai moi-même digérées pour pouvoir en parler après ce n'est absolument pas ma vie. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui font écho : l'héroïne est prof, j'ai été prof. Je sais donc de quoi je parle".

Un roman qui a lancé "Vie de mère" Véronique Gallo s'étonne que l'on associe sa personnalité uniquement à l'humour. Elle se définit quant à elle plutôt comme une raconteuse d'histoire. Elle a d'ailleurs débuté la rédaction de ce livre en 2014, soit avant qu'elle ne crée ses capsules Vie de mère. L'humoriste et auteure dévoile ainsi la genèse de ce livre qui a été à la base de la création de ses célèbres capsules : "J'ai écrit d'abord un deuxième roman qui est toujours dans un tiroir, et celui-là c'est le troisième. Mais au moment où je l'ai écrit, on était en 2014. C'est quand même un roman qui est dur, qui parle du burn out parental et à l'époque, on n'en parlait pas du tout. On commençait seulement à parler du burn out professionnel mais le burn out parental personne n'en parlait. J'ai pensé : 'C'est peut-être bien d'abord de réussir à en rire'. C'est ainsi que j'ai créé Vie de mère et en me disant qu'un jour ce roman sortira parce que ce sera le bon moment et c'est vrai que maintenant, je trouvais que c'était le bon moment". Six ans après le début de l'écriture de Pour quand tu seras grande, Véronique assure que le texte n'a pas changé mis à part un travail d'édition qui a permis une meilleure approche et une meilleure percussion de l'histoire.

Bientôt le retour en spectacle Véronique Gallo : "Je travaille sur les émotions" - © Arié Elmaleh La figure de Vie de mère promet enfin que cette vision opposée, plus mélancolique donc, ne sera pas un problème à assimiler pour son public. "Les gens qui connaissent mon travail, qui me suivent sur scène et dans les capsules ne seront pas embêtés par ce sujet. Ils savent bien que je travaille sur les émotions et ils trouveront un écho sur une question qu'on se pose tous : est-ce qu'on va vers nos rêves ou pas et comment est-ce qu'on y va ?" déclare-t-elle. Mais rassurez-vous, Véronique Gallo, continuera de vous faire rire. Elle sera bientôt de retour avec un nouveau spectacle. "Pour moi Vie de mère il était temps de tourner la page, j'ai fait cinq ans sur le sujet je pense que je l'ai bien approfondi. Je viens de créer une nouvelle série sur YouTube et Facebook qui s'appelle Femme de vie qui parle de nos racines de femme, de comment on se construit et de la reconnexion avec la nature, une série uniquement en extérieur où je prends des feuilles des baies sur la tête, où je m'amuse énormément. Et le spectacle Femme de vie va en découler et se crée le 30 janvier" annonce-t-elle. Du lundi au vendredi, retrouvez l'invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c'est par ici.