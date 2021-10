"United Girl Power" : la nouvelle campagne de visibilité pour le hockey féminin

Cela fait plusieurs années maintenant que la Fédération de hockey s’active à mettre en valeur le hockey féminin au travers de différentes campagnes. L’occasion pour Ey Brouzakis, journaliste sportif et chroniqueur dans le 8/9, d’évoquer la différence entre les hommes et les femmes dans le sport. A titre d'exemple, le vainqueur de Paris Roubaix chez les hommes a empoché 30.000 euros contre 1.535 euros chez les dames.

Le hockey est aussi un sport ou règne l’amitié et qui demande dextérité, condition physique et intelligence de jeu… Idéal pour tous les jeunes !

De plus, sous des apparences un peu rugueuses, dues surtout au stick et à l’équipement de gardien, mais trompeuses, le hockey se pratique en toute sécurité grâce à des règles de jeu strictes et bien pensées et à un matériel de protection adapté (protège-dents et tibias), dégageant même une image assez ‘cool’.

Si en plus on prend en compte que le hockey se pratique sur des terrains synthétiques propres et que la pratique en est assez gracieuse et élégante, on comprend mieux pourquoi les mamans et leurs filles accrochent avec plaisir à ce sport ! (Source : hockey.be)