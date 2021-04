Une voix autant fragile que puissante : Ozya fait vivre un moment suspendu au 8/9 sur "The Armour"

L’été dernier, Ozya était venue vous présenter Would you remember me . Aujourd’hui, elle est de retour avec un nouvel album : The Armour.

La chanteuse belge Ozya était l’invitée du 8/9 pour son nouvel album The Armour. Elle est revenue sur son début de carrière et a fait littéralement fait planer le plateau de l’émission en interprétant la plage-titre de ce disque.

Ozya compte déjà plusieurs singles à son actif comme For All The Good ou Would You Remember Me. Elle sort cette fois son album The Armour, paru il y a quelques semaines.

De son vrai nom Mariana Tootsie Arakis, la chanteuse belge a choisi le nom de scène Ozya avec des lettres de son prénom et de son nom de famille. Ce diminutif est aussi celui du roi grec Ozias, personnage biblique, qui signifie 'La force qui vient du ciel'.

►►► À lire aussi : Océana, gagnante de The Voice Kids, chante son premier single a cappella, et donne à nouveau des frissons

Et véritable cadeau du ciel également, avant ses singles, la chanteuse a pu prêter sa voix à la scène d’ouverture du premier film Hunger Games. Elle se souvient de cet enregistrement, bien loin des clichés sur les productions hollywoodiennes. "C’est une musique qu’on a faite au départ pour un autre film. Elle n’a pas été prise et a été enregistrée à la 6 4 2 dans un grenier avec une chaussette en guise d’anti pop. Et deux ans plus tard, cette musique s’est retrouvée dans Hunger Games, complètement par hasard" raconte-t-elle.