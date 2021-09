Une victoire, la manière et la 100e cape de Lukaku, des Diables Rouges parfaits selon Eby Brouzakis

On le sait, la Belgique s’est imposée (3-0) face à la République tchèque dans un match dominé de bout en bout lors duquel Romelu Lukaku s’est illustré pour sa 100e cape. Eden Hazard et Alexis Saelemaekers ont également trouvé le chemin des filets.

© VIRGINIE LEFOUR

Les Diables rouges se sont très bien ressaisis. Ce que l’on a remarqué c’est la facilité à marquer (8 buts en deux rencontres), contre l’Estonie et des Tchèques certes qui n’étaient pas au complet. Mais les occasions crées étaient bien présentes, la prestation de Romelu Lukaku était impérial et très heureux de retrouver un Eden Hazard avec la classe qu’on lui connaît et qui a marqué un but. Qui rappelait dernièrement en conférence de presse " je ne souris pas très souvent mais je suis très heureux à Madrid mais il faut me laisser le temps de revenir à mon meilleur niveau ".

" Très agréablement surpris par l’excellente prestation de Vanaken, le Brugeois que l’on n’attendait pas en première ligne et encore moins dans un rôle offensif et c’est quasiment le seul joueur de la pro-league, parfois titularisé par Roberto Martinez, un joueur qui à l’art de délivrer des ballons dans l’intervalle " commente encore Eby. Un certain Saelemakers qui a marqué un très joli but contre la Tchéquie alors que l’on en voulait plus à Anderlecht parti à Milan. On retiendra également la toute grande classe de Thibaut courtois et on notera en seconde mi-temps un arrêt tentaculaire.