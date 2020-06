Une salle de bains Zéro déchets : c'est possible !

Privilégiez le durable, le vrac, le lavable, et le réutilisable lorsque vous faites de nouveaux achats pour votre salle de bains. Avec la popularité du zéro déchet ces dernières années, les solutions alternatives sont de plus en plus nombreuses et faciles d’accès. C’est ce que nous explique notre spécialiste bien être David Jeanmotte ce jeudi matin.

Tout d'abord, pour les hommes, tous les produits que vous utilisez pendant le rasage, les lames, les emballages plastiques ou même les mousses à raser, représentent des milliers de tonnes de déchets chaque année. Le plastique est l'une des matières les plus lentes à se dégrader. En bannissant les rasoirs jetables de votre salle de bains, vous entamez une vraie démarche écologique envers la planète. En investissant dans un kit de rasage de qualité vous ferez des économies sur le long terme. Avoir une barbe tracée au quotidien, cela représente un énorme budget. Heureusement, il existe une alternative économique et écologique : le rasoir de sûreté. Comme pour le coupe-choux, on retrouve ici la philosophie du rasage à l'ancienne. Conçu en bois, en aluminium ou en inox, celui-ci peut être utilisé pendant de longues années et ne risque pas de se rouiller. En plus, c'est un accessoire qui s'accordera à votre salle de bains. Tout ce que vous devrez changer, ce sont les lames.

Déodorant en crème ou pierre d'alun sous les aisselles ! David nous explique encore : Conçus à base de beurre de karité pour la plupart, ces déodorants s'appliquent très facilement et tiennent toute la journée, contrairement aux sprays chimiques. De plus, d'un point de vue santé, ils ne sont pas nocifs. L'efficacité de la pierre d'Alun n'est plus à prouver. Elle peut même remplacer un déodorant classique. Le parfum est neutre, contre la transpiration et pour des aisselles fraîches, c'est une très bonne solution !

Il faut aussi penser à l'hygiène dentaire. Les brosses à dents sont fabriquées en plastique et changées souvent. La quantité de déchets qu'elles génèrent est colossale. Pour y remédier, vous pouvez changer votre brosse à dents jetable pour un modèle électrique rechargeable. Même si elle est faite en plastique, vous la garderez beaucoup plus longtemps. Vous n'aurez qu'à changer la tête. Vous pouvez aussi vous orienter des matières plus naturelles comme la brosse à dents en bambou. Sa longévité et son efficacité sont remarquables. Pour aller plus loin, vous pouvez bannir les tubes de dentifrice de votre salle de bains. Les dentifrices en poudre sont de plus en plus utilisés. Il suffit de remplir un petit pot et le tour est joué.