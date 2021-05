Une saison 2 de "Coyotes" ? Pour Kassim Meesters, scout exemplaire dans la série, "rien n’est impossible"

Kassim Meesters était l’invité du 8/9 pour préfacer la suite et la fin de la série Coyotes, votre série RTBF diffusée tous les dimanches dès 20h50 sur La Une. Le jeune comédien est revenu sur sa première expérience de tournage et sur celui d’une éventuelle saison 2.

L’acteur a savouré cette expérience, filmée réellement au grand air , mais ne regrette toutefois pas de ne pas avoir testé le scoutisme étant plus jeune. "J’ai pensé : 'C’est quand même un gros événement, cela a l’air chouette à faire'. Après pas de regret, on a fait du scoutisme pendant 3-4 mois de tournage, c’est déjà bien".

Ce casting n’est que le début d’une belle aventure pour Kassim qui part pour un nouveau tournage, un film de genre de Grégory Beghin (Burkland, Losers Revolution), dans une ambiance à nouveau sombre qui plaît à l’acteur. "On aura quand même un tournage un peu sportif car le but c’est de faire un film qui se passe dans des catacombes".

Les deux autres membres de la patrouille des Coyotes, Panda et Mouss, joués par Victoria Bluck et Anas El Marcouchi , étaient quant à eux encore en secondaire lors du casting.

Le jeune comédien explique comment il a intégré l’équipe : "De façon assez classique, j’ai vu l’appel sur internet et passé les différentes phases de casting. Dans un premier temps je n’étais pas pris, parce qu’ils voulaient faire un casting avec des plus jeunes. Puis au bout d’un an, quand ils sont retournés sur la série qu’on connaît aujourd’hui, ils m’ont rappelé en me demandant si je voulais toujours passer le casting. J’ai dit : 'Oui bien sûr'. Là j’ai passé les phases de groupe avec Louka Minnella, Sarah Ber et compagnie".

Alors que Louka Minnella et Sarah Ber , qui jouent respectivement Kevin et Mangouste, avaient déjà joué dans d’autres grandes productions , ce rôle dans la série Coyotes était le premier de cette envergure pour Kassim Meesters .

Si Kassim Meesters entame donc une nouvelle aventure, la diffusion des deux derniers épisodes de Coyotes sur La Une ce 30 mai signent déjà la fin d’une première expérience.

Le comédien est traversé par un mélange d’émotions. "Il y a un peu de nostalgie car on a reçu tellement d’encouragements, on a reçu plein de compliments à gauche à droite" déclare-t-il. "Cela s’est super bien passé et nous sommes très fiers et contents d’avoir pu tourner la série jusqu’au bout. On espère que cela a plu jusqu’à la fin".

Puisque Kassim réalise ses premiers pas dans le 7e art, l’acteur sera aussi devant son écran ce dimanche comme il l’a été pour les épisodes précédent, pour observer son jeu. Comme tout le monde, il est surpris de se voir à l’écran. "On revoit chaque scène, et on se dit : 'Wouaw je ne pensais pas que cela rendrait ainsi' : il y a des scènes qu’on estimait très bonnes et au final on était déçu et d’autres scènes qu’on ne pensait pas qu’elles seraient très impressionnantes et ce sont finalement les meilleures scènes. C’est assez particulier" confie-t-il.