Une roue de parmesan, un bonnet de douche… Voici ce que s’offrent les stars pour Noël !

Pour cette première anecdote, nous nous rendons du côté de Buckingham Palace pour découvrir les cadeaux de Noël des héritiers d’Elizabeth II : Georges, le fils de Kate et William, et ses frères et sœurs Charlotte et Louis. En plus de livres et de jeux de société pour les 3 enfants, Georges, étant fan de camping, a reçu une tente, une lampe torche et un talkie-walkie. Charlotte a reçu une caméra, tandis que Louis, 3 ans, a reçu un petit toboggan.

Si ces cadeaux sont ouverts par les enfants le 25 au matin, la famille royale a une autre tradition pour le soir du réveillon. En effet, ils se réunissent en famille, en compagnie de la reine, afin notamment de s’offrir des petits cadeaux rigolos et pas chers. Une année, le prince Harry a offert à sa grand-mère Elizabeth un bonnet de douche sur lequel il était écrit "Ain’t life a b*tch", à savoir "La vie est une…". Lors de son premier réveillon en compagnie de la famille royale, Meghan a offert à la reine une grosse peluche en forme de hamster qui chante.