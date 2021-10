Une citrouille toscane de 1226 kg détient désormais le record du monde, la seconde est belge

Non, non vous avez bien lu, le record du monde de la plus grosse citrouille est de 1226 kg soit plus d’une tonne. C’est l'image du week-end, un agriculteur italien à Chiantirada Poggerino, en Toscane, aura bientôt sa place dans le World Guinness Record pour avoir produit la plus grosse citrouille au monde. C’est une information de nos confrères de La Libre Belgique que Cyril a choisi de développer dans la revue de presse du 8/9.

Et de nombreuses personnes vont préparer une citrouille pour la mettre sur le rebord de leur fenêtre. En général, on utilise une citrouille qui mesure 20 ou 30 cm de diamètre mais il y a aussi des exceptions. A première vue, la citrouille est un fruit rond, alors que le potiron peut être ovale, rond aplati et cela va dépendre des variétés. Les cucurbitacées forment une belle famille nombreuse.

Cette splendide cucurbitacée de 1226 kg, présentée à la Festa dello Zuccone à Peccioli, est entrée dans le Guinness des Records en septembre 2021.

Le vainqueur, un cultivateur Toscan de 39 ans, agriculteur à Radda in Chianti, participe depuis des années à ce championnat. Et… "Cerise sur le gâteau" si on peut dire, Il a remporté le prix de la plus grosse citrouille du monde.

C’est donc "la citrouille italienne", battant le précédent record détenu par un Belge pour sa citrouille pesant 1190,5 kg, qui a été exposée lors de la fête de la citrouille qui s’est déroulée dans la province de Pise en région Toscane. C’est à l’occasion de cette fête qu’est organisé le championnat national de citrouilles géantes. (Source : agripeche)



Les juges officiels du World Guinness Record doivent encore certifier ce résultat pour proclamer officiellement le nouveau record du monde dans la catégorie des citrouilles géantes. Un belge participait également au concours, le potiron géant de Mario Vangeel, originaire de Kasterlee (Anvers), est arrivé en deuxième position, juste devant celui du Français Mehdi Daho, qui concourait avec une courge de 983,5 kilos.

Si vous voulez tenter de battre ce record à votre tour, il faudra déjà commencer par vous créer un potager.