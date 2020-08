De nos jours, on trouve toutes sortes d'application. Utiles ou non, certaines ont matière à inquiéter la population. C'est le cas de Randonautica, une application qui existe déjà depuis début 2020 mais qui a connu un boom chez les jeunes Américains et Britanniques pendant le déconfinement et pour cause, son activité semble presque paranormale ou fantastique voire même occulte.

Voyager vers l'inconnu

Une application de balades vers l'inconnu serait capable de lire dans nos pensées - © Westend61 - Getty Images/Westend61

Randonautica plaira aux aventuriers les plus intrépides d'entre vous et qui veulent sortir de la routine d'une 'simple' balade. Vous partez vers l'inconnu. Concrètement, vous encodez la distance maximale que vous souhaitez parcourir et on vous propose également de penser fortement à un objet, à un animal, ou à un concept bien particulier. Elle vous fournira ensuite les coordonnées d'une destination à atteindre dans la zone définie. C'est le but de l'application : vous faire dévier d'un trajet habituel pour voyager vers l'inconnu et faire des découvertes inattendues.

Cette application vous enverra donc vers ce que vous recherchez ou du moins quelque chose qui a un rapport avec le concept que vous avez défini dans votre tête, un peu comme la boussole du Capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes qui n'indique pas les points cardinaux mais 'ce que vous désirez le plus au monde'. Par exemple, vous pensez fortement à un lapin, l'application vous mènera vers un lapin, ou un restaurant où on mange du lapin, un lieu-dit 'lapin' etc.