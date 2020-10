Le Club de Bruges a battu Anderlecht facilement 3-0

Un super sunday décevant avec Anderlecht en victime consentante et un sporting de Charleroi fatigué - © Tous droits réservés

"On ne peut rien reprocher aux Brugeois en ce qui concerne le spectacle proposé, on est déçu car en face il n’y avait quasi personne. Anderlecht est arrivé en victime consentante. Et dans les duels, on avait l’impression d’assister à un match qui opposait des hommes d’un côté et des juniors de l’autre" commente notre journaliste sportif Eby.

Bruges s’est baladé et le Sporting est solidement retombé ds ses travers. Le premier but encaissé est un modèle du genre. Le type d’erreur qui se sont déjà produites au moins 10 fois depuis que Verkauteren est revenu à Anderlecht. Sa volonté de produire du beau jeu de l’arrière se retourne très souvent contre lui. Quand il était sur le terrain avec Sandler à ses côtés , il y avait la qualité pour produire ce type de jeu. Maintenant avec les défenseurs actuels c’est impossible. Après tout n’est pas que de la faute de Verkauteren. Sur le terrain les joueurs doivent sentir les coups. Et parfois désobéir et envoyer un gros ballon loin devant. Bruges l’a fait 2 ou 3 fois et s’est montré efficace.

On s’interroge sur l’avenir : "pas de Bruges qui est radieux et qui va encore s’enrichir avec la ligue des champions et progresser. Mais l’avenir d’Anderlecht qui vient qui plus est de vendre sa pépite Jérémy Doku pour 25 millions d’euros à Rennes pour rééquilibrer le budget." D’un côté on dit miser sur les jeunes et de l’autre on vend les meilleurs. Cela manque au minimum de clarté. Et le top 4 qui donne accès à l’Europe apparaît comme une utopie désormais côté mauve.