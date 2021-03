Eddy Murphy incarne le prince Akeem du royaume imaginaire africain : le Zamunda . Il vient d’avoir 21 ans et doit donc se marier. Un mariage arrangé comme c’est de coutume mais il veut se marier par amour… il s’échappe donc aux Etats Unis et s’installe à New York ! Il choisit pas n’importe quel quartier, il prend une carte et se dit que pour un futur roi, il faut aller dans le Queens , sauf qu’il ne sait pas que c’est un quartier assez Craignos. Là-bas, il fait croire qu'il est pauvre afin de pouvoir trouver une femme véritablement attirée par lui et non par sa richesse et son pouvoir.

La première qu’ Eddie Murphy va faire quelque chose qui deviendra une de ses marques de fabrique : " il incarne plusieurs personnages différents en plus du personnage principal : le chanteur soul Randy Watson , Saul (le client juif blanc du barbier-coiffeur) et enfin Clarence, propriétaire du barbershop " rappelle notre chroniqueuse.

Un film qui devait sortir en salles en décembre mais qui finalement a atterri sur Amazon Prime et le week-end dernier, le film a battu des records de streaming devant le film le plus regardé sur un seul week-end, depuis le début de la pandémie !

L’histoire de ce numéro 2 : Le prince Akeem est papa, il a 3 belles jeunes filles qu’il élève au royaume du Zamunda Il est sur le point de devenir le nouveau roi du mais il découvre qu'il a un fils, conçu 33 ans avant pendant sa petite escapade dans le Queens à New-York. " Comme les filles n’ont pas accès au trône, il va tenter de retrouver et de ramener l’héritier du trône ! " ajoute encore la madame cinéma du 8/9.

La majeure partie de l’histoire se déroule en Afrique et donc c’est le miroir inversé du premier : ici c’est un jeune New-Yorkais qui en décalage avec la vie dans un palais royal africain.

Mais il y a un gros problème pour les francophones qui vont le découvrir doublé en français : " on a tous en tête la voix française d’Eddie Murphy doublée par Med Hondo, cet acteur de doublage est décédé, on a donc droit à une nouvelle voix, celle de Christophe Peyroux…" .

" Quand on a grandi en regardant en boucle des films d’Eddie Murphy à la tv ou sur des cassettes VHS, y a rien à faire, ce n’est pas la même chose… et ça, déjà, ça m’a posé un premier problème avec le film ! "

Le film en lui-même n’arrive pas à la cheville du premier, c’est vraiment poussif et paresseux comme humour, toutes les 20 minutes on a droit à une scène genre comédie musicale pour combler le vide et passe à côté d’un discours qui aurait pu être plus moderne, plus progressiste sur l’accès des femmes au trône.

" De plus il accumule les clichés les plus éculés sur l’Afrique ! alors que le premier film moquait plutôt le rêve américain…" Espérons qu'Eddie Murphy retrouvera un peu de sa superbe dans Le Flic de Beverly Hills 4, projet annoncé en 2019 toujours en cours d'écriture annoncé et qui devrait réalisé par le duo flamand Adil El Arbi et Bilall Fallah, déjà auteurs du retour de Bad Boys for Life avec Will Smith et Martin Lawrence "conclut Cathy Immelen.