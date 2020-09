Outside the Box (Part 1) est déjà disponible sur toutes les plateformes digitales du chanteur ainsi que sur sa chaîne YouTube.

Mosimann était l'invité du 8/9 pour son nouvel EP Outside the Box (Part 1), sorti le 12 juin, un album qui sonne comme un renouveau pour un artiste qui s'assume entièrement et qui nous révèle de multiples influences avec toujours cette teinte électro qui le caractérise.

Le chanteur et DJ confie qu'il ne regrette pas ses premiers pas dans l'industrie du disque. Il assure se sentir bien mieux dans sa peau qu'à ses débuts. "C'était le bordel. En même temps on est lancé dans l'arène, pour faire référence à la Star Academy (NDLR : il a remporté la saison 7), à 18-19 ans dans un système alors qu'on est jeune. C'est pour cette raison que j'avais beaucoup de bienveillance quand j'étais dans The Voice, quand je voyais des petits jeunes arriver, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à eux" déclare-t-il.

Mosimann crée déjà la sensation avec plusieurs titres parmi les 8 que comporte cet EP Outside The Box (Part 1) dont Lonely. "Je ne vous encourage pas si vous avez des enfants à regarder ce clip violent" prévient d'abord l'artiste. "En revanche j'avais besoin de mettre en image la césure et ce passage de renaissance. Tout ce projet était parti d'une introspection, de vouloir remettre en cause tout ce que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui sans pour autant renier tout ce que j'ai fait auparavant. Mais j'avais besoin de passer à autre chose, d'avancer".

Un projet qui lui correspond

Un Mosimann sans limites sur son nouvel EP : "J'avais envie de tout m'autoriser"

La quasi entièreté de cet EP est en anglais, sauf le slam qui le débute où Mosimann raconte entre autres la difficulté de son enfance et les conflits avec les maisons de disques. "Je parle des maisons de disques, des labels, des radios, parce que je me rends compte, avec cette volonté de vouloir faire un mea culpa, que j'étais un peu responsable de tout cela. L'introduction à Outside The Box c'était l'envie de faire pour une fois un projet sans penser au public, aux maisons de disques et aux médias, ou se demander si cela va plaire à un tel, et d'aller au fond de l'introspection et de faire un projet pour moi" avance le chanteur suisse.

Je pense que quand on s'assume véritablement et quand on est serein avec soi-même, on avance un peu plus loin.

Outside The Box dévoile donc le vrai Mosimann, un artiste sans limites et à l'univers musical très étendu.

Il travaille également à son image puisqu'il collabore avec le styliste Andi K.P. sur la communication autour de cet EP. L'artiste affiche désormais un look sportwear noir et blanc avec la mention Outside The Box sur ses vêtements.

Mosimann rechante également sur plusieurs titres de l'EP, alors que l'artiste s'était dernièrement plus concentré sur sa figure de DJ. Là encore, il assure avoir tout réalisé au feeling : "Je ne me suis pas posé de questions, c'est vraiment ça, c'est ne pas avoir de limites et j'en avais envie. Je garde quand même ce leitmotiv qui est la musique électronique. Ce seront quand même des titres que je pourrai jouer sur des DJ set, mais j'avais envie de tout m'autoriser".