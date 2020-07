Un gâteau "Magique" au miel très surprenant

Comme tous les mardis, nous retrouvons Leslie pour sa séquence cuisine dans le 8/9. Ce matin elle nous propose sa recette d’un gâteau que bon nombre apprécieront et dont on a hâte de découvrir la recette magique.

Du bon miel avant tout

Le miel : le meilleur comme le pire - © Tous droits réservés

Pour qu’un miel monofloral puisse prétendre à une appellation, il doit contenir au moins 50% de pollen de la plante qu’il met en évidence commente Leslie.

Leslie explique qu’avant tout, il faut bien regardez les étiquettes et être attentifs à l’origine du miel, la date de durabilité et le nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou conditionneur ou vendeur.

Exemples : Origine France, récolté en France ou "Mélange de miels originaires de l’UE pour un miel originaire de France et de Hongrie, mélange de miels non originaires de l’UE, pour un miel du Canada et d’Argentine, ou mélange de miels originaires et non originaires de l’UE pour un miel d’Espagne et du Mexique.

Un miel de piètre qualité n’a pas grand intérêt.

L’étiquetage du miel étant fort peu contraignant, mieux vaut lier des liens avec les apiculteurs de sa région et s’intéresser à leur philosophie de production… Les bienfaits du miel : Les propriétés du miel multiples : antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydants.

Un remède pour les maux de gorge mais pas que…

Leslie est certaine que bon nombre d’auditeurs ont déjà, en hiver, concocter un grog avec du miel, du jus de citron et du thym. Et ce que Leslie aime dans le miel, c’est évidemment le cuisiner. Notre chroniqueuse aime l’ajouter dans les sauces, comme par exemple avec un magret de canard, un peu de sauce soja. Pour nourrir votre levain, on a vu que tout le monde se mettait au pain en confinement, le miel vu que c’est un ingrédient vivant fait buller votre levain qui serait un peu fatigué.

Enfin, Leslie indique qu’il est aussi top avec des scampis et du paprika fumé. Vous pouvez d’ailleurs retrouver une recette de salade sur le blog de Leslie, et vous pouvez retrouver le lien sur la page Facebook du 8-9.