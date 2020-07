Un fait universellement reconnu : les lundis sont nuls

Les fun-facts du lundi

Alyssa nous explique que l'oN se dit souvent que les week-ends passent trop vite et qu’il nous faut souvent une bonne dose de courage pour entamer une nouvelle semaine. "Bref, notre humeur du lundi a donc un impact sur nos vies".

Voici quelques fun-facts qui le démontrent.

Le lundi est le meilleur jour pour acheter une nouvelle voiture. "Des études ont montré que certaines personnes éviteront d'acheter une voiture un week-end, car ce sont les jours où les vendeurs de voitures sont les plus occupés" poursuit Alyssia. Cela signifie que les gens qui décident d’acheter une voiture le lundi auront plus de chance d'obtenir plus de temps et d'attention du vendeur, et donc plus de chances d’avoir une meilleure offre.

"Vous avez peut-être du tous le ressentir…" ajoute Alyssia. On a plus souvent du mal à se lever un lundi… Selon les scientifiques, le sommeil supplémentaire que vous obtenez lors du week-end dérègle votre horloge biologique. Donc lorsque vous vous réveillez tôt le lundi, vous avez plus de mal que de vous réveiller n'importe quel autre jour de la semaine.

Pas trop étonnant…

Lorsque les scientifiques ont fait un test des émotions avec des gens, ils ont constaté que les gens avaient tendance à être plus stressés le lundi. Cela est dû notamment au changement émotionnel qui existe entre le dimanche et le lundi.

Des chercheurs ont constaté que le fait d'être éloigné de nos collègues pendant un week-end nous donne l'impression que nous devons garantir notre place dans notre environnement de travail socialement parlant. À cause de cela, les commérages du lundi matin au travail sont super importants pour garder un bon contact et passer une bonne journée