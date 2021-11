Un air de "Famille" avec Jean-Jacques Goldman grâce à GoldmanMania

Plus

Christophe Celen, chanteur de GoldmanMania, était l’invité du 8/9 à l’occasion des prochains concerts que son groupe de cover donnera en Belgique. Il a repris en live le titre Famille de l’auteur-compositeur-interprète français de 70 ans. La musique de Jean-Jacques Goldman en live vous manque ? GoldmanMania réalise votre rêve et monte sur scène pour vous interpréter les plus grands titres de cette star internationale ! Fermez les yeux pendant trente secondes et souvenez-vous… J’irai au bout de mes rêves, Envole moi, Il suffira d’un signe, Je marche seul, Quand la musique est bonne, Encore un matin… ? Un concert live exceptionnel par GoldmanMania : 7 artistes multi-instrumentistes qui vous feront vibrer et chanter au rythme des plus grands succès de Jean-Jacques Goldman.

Un petit air de "Famille"

Les fans n’entendront plus jamais Jean-Jacques Goldman sur scène comme on l’a récemment appris, mais ses chansons perdurent et des groupes de cover comme GoldmanMania sont là pour prolonger la fête. Si cette situation permet au groupe de Christophe Celen d’émerger, le chanteur verviétois ne cache pas sa déception de ne plus admirer lui aussi son idole en concert. "Et surtout le fait qu’il ne refasse pas d’albums (NDLR : des albums de reprises par ses musiciens dont Michael Jones se préparent à sortir). Je pense qu’il y avait encore moyen quand on voit ce qu’il écrit encore pour les autres" confie-t-il. Certains pourraient s’interroger sur l’intérêt d’apprécier un live sur les meilleures chansons de l’auteur-compositeur-interprète français sans que le principal intéressé ne soit évidemment présent. Le chanteur de GoldmanMania rassure dans ce cas : son groupe propose un spectacle le plus fidèle à la réalité des concerts de l’auteur de Comme toi. "L’objectif c’est de rendre ce qu’il se passait sur scène, tant au niveau musical que spectaculaire. Quand on va voir Goldman il y a des écrans, des vidéos. Tout cela est retranscrit au mieux" promet-il.

Christophe Celen, habituellement accompagné par six autres musiciens, marche seul cette fois dans Le 8/9 : il a repris en live aux claviers le titre Famille, paru en 1985 sur l’album Non homologué. Ce moment plus intimiste, il le porte également sur un autre projet de cover de Goldman, Confidentiel, dans lequel on ne compte plus que trois musiciens. En petit ou en grand comité, en famille ou entre amis mais surtout Ensemble, célébrez les 70 ans de Jean-Jacques Goldman en assistant aux concerts de GoldmanMania les 19 novembre à La Sucrerie de Wavre, 18 décembre au Forum de Liège ou encore le 29 janvier au Théâtre Royal de Namur. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.