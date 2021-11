U2 se lance dans la musique de film d'animation... avant un nouvel album ?

La bande à Bono diversifie les projets ces derniers temps. Après avoir collaboré avec le DJ néerlandais Martin Garrix pour l'hymne de l'Euro 2020, We Are The People , U2 se lance dans la musique de film et pas n'importe quel genre, le film d'animation.

Your Song Saved My Life, c'est le titre du nouveau single de U2 qui officie comme bande originale du film Sing 2. Bruno Tummers allume les projecteurs sur cet étonnant projet.

U2 signe ainsi Your Song Saved My Life, une chanson inédite pour la bande originale de Sing 2 (Tous en scène 2), dont la sortie dans les salles est prévue en décembre. Ce morceau dévoile un Bono plus crooner selon Bruno Tummers, une facette de sa panoplie vocale déjà aperçue sur Miss Sarajevo, en duo avec Luciano Pavarotti.

D'autres tubes du groupe sont également recensés dans cette bande originale, au même titre que des chansons de Prince ou de Coldplay.

Ce retour aux affaires progressif pour le plus célèbre groupe irlandais signifie-t-il l'arrivée prochaine d'un 15e album ? Rien n'est encore confirmé mais les fans s'impatient déjà ! Il faut dire que le dernier disque de la formation née en 1976 date de 2017 avec Songs of Experience... et U2 n'a jamais pris plus de 5 ans pour sortir un nouvel album.