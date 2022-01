Typh Barrow : "Une fois qu’on a connu une saison de The Voice, c’est difficile de dire non ensuite"

Elle confie même : "Avec BJ on s’est demandé si cela marcherait avec les petits frenchies. Et c’est marrant parce que c’est comme si on s’était toujours connu".

"Une fois qu’on a connu une saison, c’est difficile de dire non après, parce qu’il y a une telle connivence qui se crée tant avec les équipes de production, qu’avec les coachs et les talents. En même temps il y a toujours cette petite appréhension de se demander si ce sera aussi bien que la fois d’avant. En fait c’est de mieux en mieux, donc c’est très cool" se réjouit-elle, confirmant, comme la productrice Leslie Cable l’avait annoncé , la relation presque fusionnelle entre les quatre coachs de cette 10e saison : "Pourtant cette année, ce n’était pas spécialement gagné, parce qu’on ne se connaissait pas entre coachs à part avec BJ et cela a marché immédiatement, c’était hilarant ces enregistrements".

Si Christophe Willem a été séduit par l’extrême bienveillance des équipes et du format de l’émission, les quatre coachs ne peuvent pas s’empêcher de se taquiner entre eux. Et le principe du bloc au moment des blind auditions pimente cette 'guerre' pour obtenir les meilleurs talents dans son équipe.

Pour Typh Barrow, cette règle est bien plus frustrante que de voir un talent rejoindre naturellement une équipe adverse : "(Avec le bloc), on ne peut pas jouer avec ses cartes. C’est-à-dire que quand on donne le meilleur et que le talent ne vient pas chez nous, on se dit que c’est que l’univers ne voulait pas. Il y a toujours une raison pour laquelle un talent est plus attiré par un coach qu’un autre".

Pour l’interprète de Damn ! You’re Bad, les KO, qui remplacent l’étape des battles, "permettent de rétablir une situation quand on a eu une frustration".

Lors des KO, la frustration peut même être d’autant plus grande pour un coach, mais aussi les talents. Ces derniers ne chantent plus en duo, ce qui leur permettait de se surpasser face à leur adversaire. Ils sont dorénavant répartis en groupes de 3 où chacun interprète une chanson d’environ une minute de son choix. Le ou la coach ne doit en retenir ensuite qu’un seul sur les trois. "Dans les battles on avait une équipe de 12 talents, et on la réduisait à 6 et on pouvait en voler deux. Ici on en a 15 et on finit avec un tiers donc 5" informe Typh.