Typh Barrow sur les talents de The Voice : "On n’attend pas la perfection"

La bataille des coachs se poursuit dans The Voice Belgique avec cette fois… des coups de chaussures ! Typh Barrow sera bloquée par Henri PFR et se vengera en poursuivant le DJ et producteur pour le frapper avec ses talons. Bien évidemment, la coach rassure, il n’y a aucune méchanceté dans ce geste : "C’est un petit peu pour faire du spectacle et du show".

Une fois n’est pas coutume, Cyril a diffusé quelques secondes d’écoute des prestations des blind que vous pourrez découvrir ce mardi soir dans l’émission. Parmi celles-ci, on en retrouve une sur Another Day in Paradise. Si le candidat chante juste, il ne se distingue pas vraiment par son accent anglais. Un problème pour une coach qui chante dans cette langue ? Typh Barrow nuance : "Cela dépend d’une voix à l’autre. À partir du moment où on oublie même les petites imperfections en anglais c’est que l’émotion est passée et finalement en tant que coach on est aussi là pour cela". Elle précise :

Outre les batailles taquines qu’elle engage avec les autres coachs pour attirer les meilleurs talents dans son équipe, Typh Barrow amuse aussi par ses interventions comme lors de son imitation parfaite des mimiques de BJ, Loïc et Henri. La coach se fait aussi remarquer pour chanter depuis son fauteuil sur toutes les chansons proposées des candidats, un vrai karaoké pour elle ! "Ma maman m’a appelée l’autre jour pour me dire (que je n’arrêtais pas de chanter pendant les prestations)" dévoile-t-elle avec amusement.

Avec plus de sérieux aussi, elle discute avec les autres coachs lors des blind. Si en réalité, elle estime qu’ils parlent peu car ils ne s’entendent pas bien avec la musique, elle révèle qu’ils s’échangent souvent des regards les uns envers les autres. "Parfois on sent que ce n’est pas pour nous mais on a l’impression qu’il y a vraiment quelque chose pour un autre coach. On se dit : 'Je le vois trop bien chez BJ, chez Loïc'. Et parfois on ne peut pas s’empêcher de partager notre surprise et puis on est avant tout une bande de potes et on réagit comme on le ferait entre potes" déclare-t-elle.

Vous n’avez sûrement pas échappé à l’ambiance bon enfant qui règne entre les coachs qui semblent soudés comme jamais. La soulwoman belge savoure cette complicité qui rend selon elle la relation et la compétition entre les coachs bien plus faciles à appréhender. Elle justifie : "On n’a pas peur de se taquiner entre nous, de froisser l’autre et de faire le jeu. On n’a pas peur de blesser les ego ou les orgueils. Il y a vraiment un truc très bienveillant et bon enfant. Même quand on se tacle on sait très bien entre nous que ce sont des 'private jokes'".