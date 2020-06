Vous connaissez maintenant Replace, Doesn't Really Matter et Aloha, les premiers extraits de cet album que Typh Barrow a écrit et composé à Bruxelles, à Londres et… en Nouvelle-Calédonie !

Typh Barrow était l'invitée du 8/9 et du 8/9 continue pour présenter son second album Aloha, sorti depuis janvier 2020.

Un album réalisé avec la participation du public

Typh Barrow reprend le tube "Dance Monkey" de Tones and I et joue son titre "Aloha" en live - © Tous droits réservés

Typh Barrow remporte déjà un large succès pour son deuxième album, en témoigne les salles remplies prévues au mois d'octobre. Il faut dire que la chanteuse et musicienne belge a directement convaincu son public en jouant ses nouveaux titres en live pour savoir ce qui plaisait à ses fans. "Cet album a été une très belle aventure qui s'est fait au contact du public puisque l'on a testé toutes les chansons en live comme dans un laboratoire réel avant de les mettre sur l'album. Le public a vraiment été très participatif" savoure-t-elle.

Cette expérience devrait être réitérée à l'avenir pour les prochains albums. "On a toujours fonctionné ainsi et on va continuer tant que cela fonctionne" admet-elle. Selon Typh, qui confie avoir hâte de remonter sur scène, cette méthode expérimentale est dorénavant demandée par son public. "Il vient plutôt nous trouver à la fin demandant quand on sort tel ou tel titre et cela nous encourage plutôt" confie-t-elle.

Après avoir interprété Aloha, Typh Barrow a également donné des nouvelles de Gulaan, avec qui elle chante normalement en duo sur ce titre enregistré chez lui, en Nouvelle-Calédonie. Typh a hâte de pouvoir repartir en voyage pour notamment revenir sur l'île océanienne même si elle reste patiente. "Cela me manque et on reste en sécurité et safe tant qu'on ne peut pas voyager et on espère que l'on pourra y retourner bientôt" assure-t-elle.

Typh Barrow retrouvera bientôt son public le 16 octobre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, les 20 et 21 octobre au Cirque Royal à Bruxelles, les 29, 30 et 31 octobre au Forum de Liège.