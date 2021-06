Typh Barrow laisse Le 8/9 sans voix après son interprétation éclatante de "Very First Morning"

Typh Barrow était l'invitée du 8/9 pour évoquer la sortie de son CD/DVD Live de Raw Tour et son concert à Forest National. Elle a également repris le dernier titre de P!nk, Cover Me in Sunshine et a réveillé le plateau en douceur sur Very First Morning.

Typh Barrow pour son CD/DVD "Raw Tour", reprend "Cover Me in Sunshine" - Le 8/9 - 29/06/2021

Typh Barrow pour son CD/DVD "Raw Tour", reprend "Cover Me in Sunshine" - Le 8/9 - 29/06/2021 Typh Barrow était l'invitée du 8/9 pour évoquer la sortie de son CD/DVD Live de Raw Tour et son concert à Forest National. Elle a également repris le dernier titre de P!nk, Cover Me in Sunshine et a réveillé le plateau en douceur sur Very First Morning.

Typh Barrow était l’invitée du 8/9 pour évoquer la sortie de son CD/DVD Live de Raw Tour et son concert à Forest National. Elle a également repris le dernier titre de P ! nk, Cover me in Sunshine et a réveillé le plateau sur le doux et éclatant Very First Morning. Il y a un peu plus d’un an, la chanteuse belge vous présentait son nouveau disque : Aloha. Un album que Typh a écrit et composé à Bruxelles, à Londres et… en Nouvelle-Calédonie ! Vous connaissez maintenant Replace, Doesn’t Really Matter, Aloha, les premiers extraits de cet album et le dernier titre en date : Damn ! You’re Bad. Après le succès de ce dernier album, double disque d’or, Typh Barrow propose un CD/DVD Live de sa dernière tournée Raw Tour. Dans l’attente de pouvoir à nouveau participer à des concerts, vous (re)découvrirez de nombreux tubes comme enregistrés à l’Ancienne Belgique de Bruxelles.

Son premier Forest National

Après avoir rempli l’Ancienne Belgique en 2018, Typh Barrow foulera pour la première fois, en 2022, la scène d’une autre salle mythique de Bruxelles, qui a célébré récemment ses 50 ans d’existence sur VivaCité : Forest National. "C’est un rêve de petite fille mais je l’ai appris assez récemment. On a ouvert la billetterie en avril et les tickets partent très vite si j’ai bien compris, cela risque d’être une grande fête" se réjouit l’auteure-compositrice-interprète belge. ►►► À lire aussi : Saule lance la saison estivale du 8/9 en revisitant le tube "Iko Iko" et en interprétant "Rebelle rêveur" Elle se souvient d’ailleurs très bien de sa réaction lorsqu’elle a appris qu’elle y jouerait. "J’ai complètement buggé" déclare-t-elle. "François (NDLR : François Leboutte, son manager) en a profité pour filmer le moment, il avait mis tout le truc en scène dans ma loge à The Voice entre deux répétitions. Je suis rentré il y avait tous les collègues qui me suivaient : BJ, Loïc, Henri. Ils me suivaient et je me demandais : 'Qu’est-ce qu’ils font ? Pourquoi ils me suivent ?'. En fait ils avaient plaqué plein d’affiches, recouvert tous les murs en annonçant Forest National. Je n’y ai pas cru. J’ai encore du mal à y croire, je crois que je réaliserai vraiment le jour où je serai là-bas".

Typh Barrow joue "Very First Morning" - Le 8/9 - 29/06/2021 Typh Barrow était l'invitée du 8/9 pour évoquer la sortie de son CD/DVD Live de Raw Tour et son concert à Forest National. Elle a également repris le dernier titre de P!nk, Cover me in Sunshine et a réveillé le plateau en douceur sur Very First Morning.

La nostalgie de la scène

La coach de The Voice Belgique a toujours eu du mal à écouter sa voix de velours dans ses enregistrements, c’est aussi pareil avec la vidéo, notamment celle de son CD/DVD live du Raw Tour. "C’est complètement compliqué de se regarder. Mais mon producteur m’oblige à me regarder parce qu’il m’a dit que c’est la meilleure façon de se corriger. Il a raison" confie-t-elle. Mais cet exercice prend aussi une saveur particulière depuis la pandémie. "Au-delà du fait d’être obligée de se regarder pour progresser, cela reste quand même un immense souvenir. Il y a tellement de nostalgie maintenant : les live me manquent. On regarde aussi cela avec beaucoup de plaisir et on espère y retourner bientôt" lance Typh Barrow qui préfère profiter des moments partagés avec son public avant de se lancer dans un troisième album. "Les derniers mois m’ont permis de composer pas mal, mais on a d’abord envie de faire vivre l’album précédent sur scène pour passer au chapitre suivant". L’artiste belge de 34 ans savoure donc les instants live comme celui qu’elle a offert ce 29 juin dans Le 8/9 en reprenant Cover me in Sunshine, le dernier morceau de P ! nk qu’elle chante avec sa propre fille, et en interprétant dans un mélange d’éclat et de douceur, Very First Morning. Cette version de ce titre extrait de son album Aloha n’avait rien à envier aux illustres chanteuses de blues des décennies précédentes ! Retrouvez Typh Barrow en concert le 23 juillet aux Belgofolies de Spa, le 14 août aux Summer Nights Fever à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines et le 12 mars 2022 à Forest National à Bruxelles. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.