Tyana P, finaliste de The Voice saison 6, impressionne avec son débit à la Eminem sur "I Smile"

Tyana P, finaliste de BJ Scott lors de la saison 6 de The Voice Belgique, dévoile son nouveau projet avec comme premier extrait I Smile. Elle a interprété cette chanson haute en couleur en live dans Le 8/9.

Terminant en deuxième position du concours, Tyana avait réussi à imposer son style et séduire les téléspectateurs. 4 ans plus tard, l’ancienne finaliste de The Voice revient avec un nouveau projet : I Smile.

Aujourd’hui, l’artiste liégeoise aux origines belges et américaines, nous raconte son histoire et ses aventures dans une audacieuse combinaison bien à elle d’un rap Oldschool, d’une voix d’ange, et d’un subtil mélange entre ses deux langues natales : le français et l’anglais.