"Trois", le nouveau Valérie Perrin sur l’évolution émouvante de l’amitié, écho à notre jeunesse

Valérie Perrin était l'invitée du 8/9 pour présenter son nouveau livre Trois, paru depuis le 31 mars, un 'polar sentimental' où la musique cadence la longue histoire d'une amitié inséparable. Depuis la CM2 en 1986, Adrien, Etienne et Nina sont les meilleurs amis du monde. Pour rendre leur amitié sacrée, ils se font une promesse : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. Les années passent… En 2017, une voiture est découverte au fond d’un lac dans le village de leur enfance. C’est, une journaliste au passé énigmatique, qui est chargée de couvrir l’événement. Peu à peu, l’enquête dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis. Que sont-ils devenus ? Quel est le rapport entre leur amitié et cette sombre découverte ?

La pression de la popularité

Les précédents romans de Valérie Perrin, Les Oubliés du dimanche et Changer l'eau des fleurs, ont connu des succès mondiaux avec plus de deux millions d'exemplaires traduits dans une trentaine de pays. ►►► À lire aussi : Thriller : Bernard Minier entraîne le policier Martin Servaz, dans une nouvelle "Chasse" lugubre La romancière française de 54 ans a toutefois écrit son troisième livre sans beaucoup de pression de surpasser ces précédentes ventes. "Quand j'ai écrit Trois, il fallait que je me débarrasse de Violette (NDLR : héroïne de Changer l'eau des fleurs), mon personnage qui était très fort. J'ai pensé et j'ai eu la pression quelques semaines puis après on est dans le travail toute la journée. Mais jamais de la vie je me dirais : 'Il faut que j'écrive un roman à succès'" révèle-t-elle. Je veux essayer de garder la passion du début, à savoir penser à mon lecteur et écrire ce que j'ai envie d'écrire et surtout être la première touchée avant de toucher les autres.

Un livre rythmé par la musique

Après deux premiers titres de livres plus descriptifs et poétiques, Valérie Perrin a sobrement baptisé son troisième roman Trois. Ce titre, elle y pense depuis longtemps et il signifie pourtant bien plus que son troisième ouvrage. "Je n'avais pas envie de servir la même recette. Il y avait déjà eu Les oubliés du dimanche, Changer l'eau des fleurs. Trois c'était important : c'est une symbolique, c'est le troisième roman, ils sont trois amis d'enfance. Trois c'est aussi le titre de l'album 3 d'Indochine. Je dédie le livre à Nicola Sirkis et à mon frère Yannick car ils sont deux musiciens. L'histoire se passe sur 30 ans, ce n'est pas un roman que sur l'enfance et l'adolescence mais sur nos vies, et j'avais besoin d'un groupe en France qui puisse suivre toute l'histoire de ces trois gamins" justifie l'auteure. Trois accompagne en effet à la fois la vie des protagonistes, mais aussi la vôtre avec un soupçon de nostalgie, comme la liste d'attribution des classes à l'école et l'espoir de se retrouver avec ses amis, les émissions télévisées célèbres comme Le juste prix, mais aussi la musique. L'écrivaine explique la présence abondante de musique des années 80 dans Trois : "Cela fait partie de nos vies à nous. Quand on entend un vieux morceau on sait exactement avec qui et où on était. C'est comme le parfum la musique. J'avais besoin de rythmer ainsi cette histoire car elle est là tout le temps autour de nous et qu'elle fasse partie du quotidien des trois protagonistes et de nos vies à nous".

Une nouvelle enquête

Outre la musique, une enquête cadence aussi le roman. Passionnée par les polars, Valérie Perrin a toujours glissé une enquête dans ses livres. Le premier évoquait un corbeau dont on découvre l'identité à la fin de l'histoire, le second nous emmène dans une quête de vérité sur un accident dramatique et le troisième propose une intrigue autour d'une mystérieuse voiture. "J'adorais l'idée qu'on exhume une vieille voiture qui est au fond d'un plan d'eau où tous les enfants allaient se baigner quand ils étaient petits et d'essayer de savoir le rapport entre Virginie, la narratrice de l'histoire sur ces trois enfants. Au fur et à mesure qu'on avance dans ce roman j'avais besoin que l'on découvre ce qu'il s'est passé un certain jour d'août 1994". Beaucoup d'éléments, qui ont notamment un impact sur le présent, tournent autour de cette date.

1 images © Valerie Macon / AFP

Prendre le temps d'écrire un livre

Scénariste et photographe, celle qui partage la vie de Claude Lelouch a besoin de 2 ans et demi pour sortir un livre et balaie la pression des éditeurs. Après le premier paru en 2015, le second en 2018, le troisième sort à la même intervalle, en 2021. Que les lecteurs se rassurent, l'idée du quatrième roman est déjà dans sa tête, il ne lui reste plus qu'à l'écrire. Profitez en attendant de la douceur de Trois. Valérie Perrin nous offre une nouvelle fois un roman plein d'authenticité et d'humanité, un véritable film sur l'amour, l'amitié, et ses secrets, avec la bande originale des trois héros Adrien, Etienne et Nina mais aussi la bande son originale d'Indochine. Une sorte d'écho sur notre propre vie : émotions et nostalgie garanties ! Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.