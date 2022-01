Trois idées de cadeaux 100% belges originaux à utiliser même après les fêtes

Les fêtes sont peut-être terminées mais ce n’est pas une raison pour ne pas faire vivre les artisans locaux. Ann Vandenplas pointe 3 idées cadeaux 100% belges : du mousseux, du savon et des montres.

Le mousseux est blanc ou rosé, et chaque bouteille coûte entre 19 et 20€ .

Les cépages, à savoir des variétés de vignes, choisis par le couple sont classiques : le chardonnay , le pinot blanc , le pinot noir et l’ auxerrois afin d’obtenir un crémant en méthode traditionnelle.

Les vignes doivent en effet profiter d’un drainage pour s’enfoncer profondément dans le sol sans qu’il ne soit argileux, une caractéristique géologique que l’on rencontre désormais en Wallonie à cause des changements climatiques.

Ce crémant wallon est produit par Anne et Christian à Glabais, dans la commune de Genappe, en Brabant Wallon. Ce couple a repris une exploitation familiale en 2012 avant de planter pas moins de 15.000 pieds de vigne en 2016.

Outre son intérêt écologique, il est utile pour nettoyer plein d’objet, de surfaces et de revêtements différents :

Ann Vandenplas a testé le Savoir Noir de Namur, qui coûte 9€ et qui "est complètement miraculeux". Il se compose notamment de :

Pour garder un look étincelant, pourquoi ne pas se parer d’une montre belge signée Adrien Voisin.

Il a créé sa marque Amalys en 2017 et se distingue grâce à son "rapport qualité prix exceptionnel" pointe Ann Vandenplas. Les montres ont un aspect rectangulaire très moderne, élégant et esthétique.

Petit plus, cet horloger a innové en s’associant aux côtés des organisations qui défendent les droits des femmes dans le monde. C’est-à-dire que pour chaque commande en ligne ou en boutique, 5€ sont reversés par Amalys à l’une des trois associations partenaires : Think Pink, Plan International et La Fondation des femmes.

Le coffret des fêtes, entre 139 et 145€ et toujours disponible, ou la montre Betty, sont les coups de cœur de la chroniqueuse. Chaque montre porte d’ailleurs un nom de femme et les collections celui de femmes inspirantes comme la collection Hepburn.

Amalys, comme 96% des montres, sont fabriquées en Chine pour un souci technique : mais le designer a veillé à la transparence en se souciant de respecter les conditions de travail des ouvriers.