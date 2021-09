"Tout s’est bien passé" et "Stillwater", les sorties ciné à ne pas manquer !

Tous les mercredis dans le 8/9, on épingle les sorties cinéma à ne pas manquer. Au programme cette semaine, deux films qui ont un point commun : les relations père fille. "Tout s’est bien passé", nouveau film de François Ozon avec Sophie Marceau (qui fait son grand retour) et André Dussollier, qui donne envie de serrer quelqu’un dans ses bras. Et ensuite, un thriller américain tourné en France avec Matt Damon en tête d’affiche, "Stillwater".

Enfin, pas vraiment un come-back… "Elle n’est pas partie très loin mais on l’aime tellement que dès qu’elle revient, on est content de la retrouver" entame notre chroniqueur Stanislas.

Le film est un drame sur l’euthanasie avec un père (André Dussolier) qui veut mourir dignement et demande à sa fille (Sophie Marceau) de le faire mais celle-ci ne veut pas, sans toutefois rester les bras croisés. " Un sujet plombant ? Oui mais cela reste un film drôle et doux ". Un excellent André Dussolier qui joue le rôle d’un père narcissique et assez cruel avec sa fille. Il arrive à injecter des doses d’humour qui détendent l’atmosphère et de réfléchir au sujet de façon calme et plutôt positive. " Il faut savoir qu’en France le rapport à l’euthanasie est un peu plus tabou. La loi n’est pas la même, on est plus libre en Belgique (loi Leonetti criminalise) ". A lire aussi : La présentation de "Tout s’est bien passée" à Cannes