Tout le monde rêve d’être sur " la Black list " à Hollywood !

" je pourrais encore vous citez comme ça des dizaines et des dizaines de grands films ! Alors oui, ce sont des films qui ont marché au box-office, des films qui ont reçu des prix et bien souvent des oscars…." ajoute encore notre madame cinéma. Alors c’est quoi : La Black list ?

Il bossait en 2005 pour la boîte de prod de Leonardo di caprio. Le boulot de Franklin Leonard : déblayer le terrain niveau scénarios : en lire entre 700 et 900 par an pour proposer les meilleurs à ses supérieurs. Mais il se sentait noyé dans toute cette masse de travail… Il faut savoir qu’à Hollywood, il y a Plus de 70.000 scripts qui circulent par an !

Elle était de ne pas passer côté d’un scénario prometteur mais noyé dans la masse car pas soutenu par un agent par exemple précise Cathy. " Dénicher les perles rares dans cette foultitude de script envoyé par des auteurs, amateurs, qui ne connaissent pas le système, qui n’ont pas de réseau ni de moyen de pousser leurs écrits ".

Franklin Leonard a donc compilé les réponses de tous ces potes du milieu, et puis il a fait un top 10 qu’il a forwardé à tous ceux qui avaient participé au sondage.

En quelques jours, sa petite liste, elle a fait vite le tour de toutes les boîtes, que les gens la font suivre aux studios, aux chefs, ça prend de l’ampleur, ça fait le buzz, ça devient viral, des scripts de cette liste finissent même par être montés.

" Dans ce premier classement cru 2005 : il y a Juno de Jason Reitman, Zodiac, qui sera mis en scène par David Fincher, Fast and furius, Tokyo Drift, et Passenger qui se sera réalisé quelques années plus tard avec Jennifer Lawrence " énumère Cathy.

Franklin a recommencé chaque année, et c’est devenu une tradition dans le show-business hollywoodien : on attend vers Noel la liste secrète faite par on ne sait pas qui mais qui recèle des trésors.

La liste commence surtout à attirer l’attention quand les films repêchés et tournés, sortis en salles, ont commencé à gagner des prix, du coup la presse a beaucoup enquêté et c’est le Los Angeles Times qui a divulgué l’identité de Franklin Leonard. " Et là, il prend la décision de faire quelque chose d’officiel avec cet outil qu’il a créé et qui commençait à peser concrètement à Hollywood ".

" Je vous en ai déjà cité des grands mais on peut ajouter : Whiplash, There will be blood, The social Network, Supergrave, Slumdog millionaire, Spotlight, Le prestige…".