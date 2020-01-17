"Tout était quasi presque parfait", la chanson de Jean-Luc Fonck

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Un moment très attendu... Même Cauet, l'invité du jour, ne voulais pas manquer ça !
Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Football", "Cheminots", "Lapin" et "Cuberdon".
TOUT ETAIT QUASI PRESQUE PARFAIT
Y’AVAIT DU FEU DANS LA CHEMINEE
LE POISSON ROUGE DANS SON BOCAL
LISAIT LA UNE DU JOURNAL
Y’AVAIT DU FOOTBALL A LA TELE
LES DIABLES ROUGES ETAIENT EN TRAIN DE MENER
CONTRE LES BLEUS QUI PLEURAIENT
C’ETAIT UNE BELLE SOIREE
Y N’ MANQUAIT PLUS QUE TOI - AH AH
Y N’MANQUAIT PLUS QUE MOI - AH AH
Y N’ MANQUAIT PLUS QUE NOUS - AH AH
EN FAIT IL MANQUAIT TOUT - AH AH
TOUT ETAIT QUASI PRESQUE PARFAIT
LES CHEMINOTS ETAIENT AU QUAI
LES CHEFS COQS ETAIENT TOQUES
ET LA METEO ETAIT OK
LES SARDINES ETAIENT DANS LEUR BOITE
LES CREVETTES ETAIENT DANS LES TOMATES
DEHORS C’ETAIT A L’EXTERIEUR
ET DEDANS A L’INTERIEUR
Y N’ MANQUAIT PLUS QUE TOI - AH AH
Y N’MANQUAIT PLUS QUE MOI - AH AH
Y N’ MANQUAIT PLUS QUE NOUS - AH AH
EN FAIT IL MANQUAIT TOUT - AH AH
TOUT ETAIT QUASI PRESQUE PARFAIT
LE POIVRE ETAIT DANS LE POIVRIER
LE LAPIN ETAIT DANS LA CASSEROLE
IL FAISAIT MIAOU C’ETAIT DROLE
SUR LA TABLE DES CUBERDONS
NE FAISAIENT RIEN A PART QU’ILS SENTAIENT BON
TOUT ETAIT QUASI PRESQUE BIEN
MAIS QUASI PRESQUE C’EST RIEN
Y N’ MANQUAIT PLUS QUE TOI - AH AH
Y N’MANQUAIT PLUS QUE MOI - AH AH
Y N’ MANQUAIT PLUS QUE NOUS - AH AH
EN FAIT IL MANQUAIT TOUT - AH AH
Y N’ MANQUAIT PLUS QUE TOI - AH AH
Y N’MANQUAIT PLUS QUE MOI - AH AH
Y N’ MANQUAIT PLUS QUE NOUS - AH AH
EN FAIT IL MANQUAIT TOUT - AH AH