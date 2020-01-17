Le 8/9

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"Tout était quasi presque parfait", la chanson de Jean-Luc Fonck

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Un moment très attendu... Même Cauet, l'invité du jour, ne voulais pas manquer ça !

Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Football", "Cheminots", "Lapin" et "Cuberdon".

TOUT ETAIT QUASI PRESQUE PARFAIT

Y’AVAIT DU FEU DANS LA CHEMINEE

LE POISSON ROUGE DANS SON BOCAL

LISAIT LA UNE DU JOURNAL

Y’AVAIT DU FOOTBALL A LA TELE

LES DIABLES ROUGES ETAIENT EN TRAIN DE MENER

CONTRE LES BLEUS QUI PLEURAIENT

C’ETAIT UNE BELLE SOIREE

 

Y N’ MANQUAIT PLUS QUE TOI - AH AH

Y N’MANQUAIT PLUS QUE MOI - AH AH

Y N’ MANQUAIT PLUS QUE NOUS - AH AH 

EN FAIT IL MANQUAIT TOUT - AH AH

 

TOUT ETAIT QUASI PRESQUE PARFAIT

LES CHEMINOTS ETAIENT AU QUAI

LES CHEFS COQS ETAIENT TOQUES

ET LA METEO ETAIT OK

LES SARDINES ETAIENT DANS LEUR BOITE

LES CREVETTES ETAIENT DANS LES TOMATES

DEHORS C’ETAIT A L’EXTERIEUR

ET DEDANS A L’INTERIEUR

 

Y N’ MANQUAIT PLUS QUE TOI - AH AH

Y N’MANQUAIT PLUS QUE MOI - AH AH

Y N’ MANQUAIT PLUS QUE NOUS - AH AH 

EN FAIT IL MANQUAIT TOUT - AH AH

 

TOUT ETAIT QUASI PRESQUE PARFAIT

LE POIVRE ETAIT DANS LE POIVRIER

LE LAPIN ETAIT DANS LA CASSEROLE

IL FAISAIT MIAOU C’ETAIT DROLE

SUR LA TABLE DES CUBERDONS

NE FAISAIENT RIEN A PART QU’ILS SENTAIENT BON

TOUT ETAIT QUASI PRESQUE BIEN

MAIS QUASI PRESQUE C’EST RIEN

 

 

Y N’ MANQUAIT PLUS QUE TOI - AH AH

Y N’MANQUAIT PLUS QUE MOI - AH AH

Y N’ MANQUAIT PLUS QUE NOUS - AH AH 

EN FAIT IL MANQUAIT TOUT - AH AH

 

Y N’ MANQUAIT PLUS QUE TOI - AH AH

Y N’MANQUAIT PLUS QUE MOI - AH AH

Y N’ MANQUAIT PLUS QUE NOUS - AH AH 

EN FAIT IL MANQUAIT TOUT - AH AH

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