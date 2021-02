Tout en simplicité, Pierre Lizée livre un doux moment sur le titre "In Your Likeness" de Woodkid

Pierre Lizée, candidat emblématique de la saison 5 de The Voice Belgique, était l’invité du 8/9. Affairé à la production de son premier EP, le jeune artiste est venu interpréter, tout en douceur, "In Your Likeness", un morceau signé Woodkid.

Pierre Lizée fait partie de ces candidats ayant immanquablement retenu l’attention des téléspectateurs de "The Voice Belgique".

Timide, mais incroyablement envoûtant, le jeune artiste de 25 ans profite actuellement du temps qu’il dispose en studio pour peaufiner la production de son premier EP à paraître prochainement.

Après les singles Chemical Love et I’m Sorry, Pierre nous a dernièrement présenté le morceau Lost In The Hype, à l’occasion de Viva for Life. Ce titre remet en question le pouvoir, la célébrité et les réseaux sociaux. Différents mondes dans lesquels nous pouvons très vite nous perdre et qui peuvent ronger l’artiste de l’intérieur. Ce matin, Pierre reprend In Your Likeness, un titre extrait du dernier album de Woodkid.