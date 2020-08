Tout en douceur, Ozark Henry reprend les Doors et joue son nouveau titre : "We Will Meet Again"

Ozark Henry était l'invité du 8/9 ce 3 août pour présenter son nouveau single : We Will Meet Again. Il a également repris le tube Light My Fire des Doors tout en délicatesse.

Piet Goddaer, plus connu sous le nom de Ozark Henry devait prendre la route en avril pour une nouvelle tournée internationale mais tous les projets ont été annulés.

En mai dernier, il sortait son nouveau single We will meet again. Un titre qui n'est pas simplement né pour lui permettre de rester occupé pendant le confinement, mais pour capturer ce moment charnière que nous vivons, comme le ferait un photographe.

Dans Le 8/9, Ozark Henry vous a interprété Light my fire du groupe The Doors. Dans Le 8-9 continue, il vous a chanté son nouveau titre We will meet again.