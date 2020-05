Tout ce qui va changer dans les salons de coiffure

On l’attend avec impatience, certes, mais avec une certaine appréhension aussi.

Pour ce métier de contact, il y a de quoi… s’arracher les cheveux.

Découvrez quelques recommandations concrètes : Entre autres mesures ici préconisées pour minimiser les risques, on retiendra les conseils suivants.

N’utiliser qu’un siège sur deux de manière à pouvoir maintenir autant que possible les distances de 1 à 2 m entre les client(e)s, que ce soit au bac de lavage ou au fauteuil de coiffage; se laver les mains avant et après les client(e)s et leur offrir la possibilité de se désinfecter les mains ; utiliser un masque et des gants ; laver les tissus (capes et serviettes) à minimum 60 ° ; désinfecter tous les outils de travail (peignes, brosses, épingles, etc.) après utilisation et, si possible, recourir à du matériel à usage unique ; nettoyer le poste de coiffure, le lavabo et le fauteuil après chaque client(e) ; nettoyer toutes les surfaces du salon au minimum deux fois par jour upprimer tous les articles à usage collectif comme les magazines ou les verres, tasses et plateaux ; promouvoir la réservation en ligne et le prépaiement ; et communiquer massivement toutes les mesures d’hygiène à chaque client(e)… L'article complet est à lire dans La Libre Belgique.