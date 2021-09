Tom Leeb et Joffrey Verbruggen s’amusent sur "Pourris gâtés" : "Il y avait constamment des vannes"

Tom Leeb et Joffrey Verbruggen étaient les invités du 8/9 à l’occasion de la sortie du film Pourris Gâtés, prévue dans les salles le 15 septembre. Les deux acteurs, tous deux humoristes, ont développé une grande complicité sur le plateau et en dehors du tournage, réalisé avant la crise sanitaire.

Celui-ci a en effet été tourné il y a deux ans avant la crise sanitaire et à l’instar de James Bond Mourir peut attendre, sa sortie a donc été repoussée 3-4 fois. "C’est frustrant mais c’est la vie, parfois on se dit que c’est un mal pour un bien : les gens ont envie de cinéma" philosophe toutefois Tom Leeb .

Le comédien français de 32 ans interprète Juan Carlos, un homme espagnol qui va mettre à mal les plans de Francis Bartek.

Pour incarner ce rôle, Tom Leeb a donc dû adopter un accent hispanique. "Travailler l’accent pour un personnage c’est entre guillemets ce qu’il y a de plus facile. Ce n’est pas forcément ce que raconte le personnage. Il faut que ce soit crédible. Le challenge c’était de rendre cet accent crédible" confie-t-il. "C’était vraiment fun de jouer un mec qui est très loin de ce que je suis dans la vie, et qui en plus est un petit peu aussi un rôle de composition. Quand on est un acteur qui démarre c’est donc très excitant".

Avec également les humoristes Artus et Joffrey Verbruggen sur le tournage de Pourris gâtés, il n’y avait pas que dans les scènes du film que les blagues s’enchaînaient.

Joffrey Verbruggen a donc apprécié ces instants de franche rigolade : "C’était très positif et bienveillant. On était chapeauté par Gérard Jugnot qu’on adore tous et qui est d’une extrême gentillesse. Il y avait donc vraiment constamment des vannes mais très positives et bienveillantes. Nicolas Cuche, le réalisateur, est très chouette. Il nous laissait vraiment improviser".

"Il faut savoir une chose : sur un film 60% même 70% du temps l’ambiance est en dehors du plateau" ajoute de son côté Tom Leeb. "La complicité, elle se construit en dehors des scènes. Il ne faut pas oublier que sur un plateau on est là avec une équipe technique, un réalisateur. Le film doit se faire. Même si on rigole il y a beaucoup de sérieux. On est au service de tous ces gens-là donc les délires se font en dehors du plateau".