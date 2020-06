Comme tous les mercredis dans le 8/9, on retrouve Cathy Immelen pour papoter cinéma. Et ce matin : nous évoquerons un acteur. Toutes les générations ont un film culte avec lui, c’est Tom Hanks ! la RTBF diffuse dans les jours qui arrivent 2 très bons films avec Tom Hanks ! La ligne verte : ce soir à 20h35 sur La Deux.

L'avis de Cathy La ligne verte : ce soir à 20h35 sur La 2 , si vous n’avez jamais vu ce magnifique film, ne le loupez pas ! Il date de 1999, c’est un drame avec une pointe de fantastique… L’histoire se déroule dans une prison en Louisiane au début des années 30. Dans le couloir de la mort précisément, là où attendent ceux qui sont condamnés à la chaise électrique. Tom Hanks joue un gardien de prison qui se lie d’amitié avec un condamné à mort qui semble avoir un étrange pouvoir. Film très très émouvant, impossible de ne pas pleurer. Je rappelle qu’il est adapté d’un roman de Stephen King. Ça c’est ce soir donc à 20h35 sur La 2. Attention, le film dure 3h : "Donc si vous devez vous lever tôt demain, enregistrez-le" ajoute Cathy notre madame cinéma.

Tom Hanks : Focus sur un acteur que l'on adore tous! - © Tous droits réservés Et puis lundi prochain dans la séquence VIP sur La Une à 20h45 : Pentagon papers ! Tom Hanks et Meryl Streep en tête d’affiche, très très beau duo de cinéma évidemment ! Et c’est signé Steven Spielberg ! sorti en 2017 "C’est sans doute l’un des films les plus politiques de toute la carrière de Steven Spielberg" ajoute Cathy. Un film passionnant dans son cadre historique : il revient sur une histoire vraie : le premier gros scandale politico-médiatique qui a secoué les États-Unis, le premier scoop journalistique qui a vraiment mis à mal le pouvoir, un scandale avant-coureur du Watergate.Un film qui pale à la fois de la liberté de la presse et de la place des femmes. Nous sommes au début des années 70 et le Washington Post est informé d’un gros scoop par une taupe qui a mis la main sur des documents prouvant que les États-Unis avaient manipulé l’opinion sur la guerre du Vietnam, pouvoir qui était tout à fait conscient d’envoyer des milliers et des milliers de soldats au casse-pipe.

Pentagon Papers - © Tous droits réservés Dans le film nous suivons la propriétaire du journal, Meryl Streep (déjà très peu écoutée parce que femme) se battre pour publier cette information malgré les pressions, les collusions, le lobbying…Le film peut-être vu aussi en regard avec l’Amérique contemporaine et Donald Trump qui tente de museler la presse… hommage à la presse et dénonciation des pression des hommes politiques : toujours d’actualité ! Selon Cathy : "Le film est passionnant, les acteurs excellents et comme c’est Steven Spielberg, il y a un rythme très enlevé qui fait qu’on ne s’ennuie jamais!". Enfin, notre chroniqueuse explique encore que Tom Hanks a été la première star à avoir révélé être atteint du coronavirus. Aujourd’hui tout va bien pour lui et son épouse même si leur état était inquiétant un moment donné… Il a été énormément médiatisé ces dernières semaines, on a même prélevé de son sang pour des études pour un vaccin !

Comment on peut expliquer le succès de Tom Hanks ? Tom Hanks : Focus sur un acteur que l'on adore tous! - © Tous droits réservés Tom Hanks a pour lui la " sainte trinité " pour durer dans ce métier: le succès au box-office. Il a généré au cours de sa carrière plus de huit milliards de dollars au box-office mondial, ce qui fait de lui l’acteur le plus rentable de l’histoire du cinéma, hors franchises. Il a le respect des critiques et l’amour du public, tout le monde aime Tom Hanks, il ne fait pas de vague, on peut s’identifier à son côté " américain banal " ! A Hollywood il est surnommé Mister Nice Guy, monsieur gentil ! C’est l’américain classique mais la version middle-class banale : prévenant, poli, voire polissé, il est l’anti Clint Eastwood, la jolie face dorée de l’american way of life, l’Amérique telle qu’elle se rêve dans ses publicités… ou ses films ! "C’est sans doute pour ne pas briser cette image familiale et chaleureuse qu’il a toujours refusé de jouer des scènes d’amour ou d’incarner un méchant !" déclare Cathy.