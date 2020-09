La mamy du rock est de retour, mais dans un remix de What's Love Got To Do With It signé Kygo ! Bruno Tummers a analysé ce titre exclusif approuvé par Tina Turner dans Le 8/9 ainsi que le nouvel album de l'artiste belge Besac Arthur.

Tina Turner dans un remix de Kygo

Tina Turner de retour grâce à un remix d'un de ses plus grands tubes par Kygo - © Ultra Records

What's Love Got To Do With It "est un extrait de l'album Private Dancer qui lui permettra de revenir sur la scène internationale après beaucoup problèmes avec son mari Ike Turner" commente Bruno Tummers.

Ike et Tina Turner étaient déjà des stars aux États-Unis. Mais lorsque la rockeuse arrive avec ce cinquième album solo en 1984, sa carrière explose dans le monde entier.

La chanteuse de 80 ans n'a plus sorti de titre depuis plusieurs années mais on pourra désormais la réentendre sur VivaCité grâce à ce titre What's Love Got To Do With It remixé par Kygo, DJ norvégien devenu célèbre suite au titre Firestone qui a déjà collaboré avec ni plus ni moins que Coldplay, ou a déjà remixé You're the Best Thing About Me de U2 ou Higher Love de Whitney Houston.

"Musicalement c'est un peu différent, ce sont des sonorités plus électro que ce qui était dans le tube original" remarque Bruno, tout en pointant que l'épuration électronique, permettant de conserver une version presque identique à celle de 1984. Il précise également : "Tina Turner a validé ce remix et c'est son retour après quelques pépins de santé et quelques pépins familiaux".

Une bonne manière d'apprécier ce tube légendaire de la star américaine et de pourquoi pas, la faire mieux passer auprès des jeunes générations ?