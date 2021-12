"Time Time" de Trei Degete : la chanson qui cartonne chez les jeunes et sur TikTok

© Unfold Productions

Le constat est édifiant dès les premières secondes du clip : ce trio français réussit une vidéo complètement loufoque. Il offre en prime une chorégraphie improbable, qui ressemble un peu au fameux Gangnam Style du Coréen PSY.

Et ce cocktail déjanté n’étonne qu’à moitié quand on connaît qui se cache derrière le nom de Trei Degete. On retrouve le célèbre youtubeur Squeezie mais aussi Krono, et le producteur Myd, trois noms qui sont bien connus des enfants et des adolescents.

L’idée de la chanson est partie d’un défi lancé par Squeezie : sortir un hit des années 2000 et sacrer le plus vendeur le 15 décembre prochain. Face au trio, le groupe Ambiance Skandal, qui a misé sur un mélange hip-hop funk sur Offishal et a récolté plus de 8 millions de vues sur YouTube.

Mais Trei Degete cartonne encore plus : en trois semaines, il a déjà cumulé plus de 19 millions de vues avec le clip de Time Time.

Le délire des deux collectifs ne s’arrête pas là : un CD deux titres, pour utiliser le support phare des années 2000, est en vente sur le web mais aussi dans les magasins Lidl. D’après Le Figaro, 44.000 copies ont déjà été écoulées pour la bande à Squeezie, et 30.500 pour l’autre formation.

Tout est réalisé pour une noble cause : l’intégralité des bénéfices est reversée au Secours populaire.