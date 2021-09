Tim Dup propose un vrai moment détente avec son titre "D’alcool et de paysages"

Si vous pensiez que l’été était derrière nous, détrompez-vous, car Tim Dup nous emmène dans son univers détendu et ensoleillé avec son nouvel album intitulé La course folle. Tim était de passage hier soir à Bruxelles dans le cadre de sa tournée, et il était l’invité du 8/9 ce matin. Le jeune artiste en a profité pour interpréter son titre D’alcool et de paysages.

Tim Dup était déjà passé dans le 8/9 pour présenter son deuxième album intitulé Qu’en restera-t-il ?, où il partageait ses inquiétudes et ses espérances sur l’homme. C’était en janvier 2020, quelques semaines avant le début de la crise sanitaire et du confinement. Le jeune artiste a profité de ce confinement pour partir dans un vignoble dans le Massif de la Sainte-Baume (sud-est de la France), où il a trouvé de nouvelles inspirations. Des envies de voyages, notamment, car l’album est agrémenté de références aux différents paysages italiens, des hauteurs de Naples et de Montecalvario en passant par la Toscane. "Après le confinement, j’ai eu envie de retrouver de l’ivresse, du voyage, de l’Italie. Après m’être isolé, j’ai aussi retrouvé l’envie de refaire de la musique à plusieurs, j’ai donc invité des amis sur l’album". En effet, La course folle compte plusieurs invités, comme Aurélie Saada, moitié du groupe Brigitte pour le titre Montecalvario, quartier de Naples, ou encore l’actrice Anaïs Demoustier, pour le titre L’avventura. Pour présenter l’album, Tim Dup a choisi d’interpréter son titre D’alcool et de paysages, une véritable promenade auditive, légère et sincère. Plutôt habitué au piano, le jeune chanteur de 26 ans a cette fois choisi de s’équiper de sa guitalélé, croisement entre une guitare et un ukulélé.