Thomas Solivérès met en "Lumières" un Voltaire "fougueux et audacieux" dans une mini-série

Roturier de naissance, le futur Voltaire bouscule toutes les conventions sociales et religieuses de son temps. Embastillé deux fois, exilé en Angleterre, historiographe de Louis XV, détesté par la Cour de France, millionnaire à 40 ans grâce à des spéculations. Voltaire veut tout : la gloire, les femmes et l’argent !

Tout le monde connaît Voltaire, le célèbre philosophe mais on ne connaît rien sur sa jeunesse. Comment devient-on Voltaire ? C’est le sujet de cette mini-série de 4 épisodes portée par Thomas Solivérès , qui s’est révélé notamment dans Intouchables ou plus récemment Edmond, le film sur la création de Cyrano de Bergerac .

Le tempérament fougueux et les convictions de Voltaire ont d’ailleurs plus à l’acteur, alors que de son propre aveu, il a eu l’habitude d’interpréter le rôle de caractères "beaucoup plus gentils, rangés, calmes".

Un fait confirmé par Thomas Solivérès , considéré comme une des étoiles montantes du cinéma français, qui a découvert un personnage à l’opposé de ses a priori. "On connaît surtout un Voltaire vieillissant, très âgé, mais on ne connaissait pas ce Voltaire plein de fougue, de vivacité, impertinent, audacieux, très rancunier et très moderne finalement" analyse-t-il.

Voltaire est incontestablement le philosophe le plus en vue des Lumières. Connu pour ses luttes face à l’obscurantisme, l’Église, la noblesse et la monarchie de droit divin, dont il diffuse entre autres les idées dans Candide ou ses Lettres philosophiques, sa jeunesse est par contre moins abordée.

Thomas Solivérès a révélé également l’ambiance du tournage. Celui-ci se déroulait au château de Chantilly et a plongé le comédien dans un autre temps. "On retourne la tête et tout d’un coup on voit un carrosse, des chevaux, des gens avec des perruques et des grandes robes. C’était drôle de se réveiller le matin, arriver en jean et baskets et une demi-heure après se retrouver avec ces chaussures à talons et des bas qu’il ne faut surtout pas plisser. C’était très agréable" se souvient-il.

Comme tous les films et séries tournés en 2020, le tournage a été suspendu lors du premier confinement pour endiguer la propagation de la covid-19. "Cela a été compliqué de remettre le rythme du tournage en place. On a perdu des décors et il a fallu en retrouver mais cela a été un plaisir de retravailler" affirme toutefois l’acteur.