Thomas Chaline révèle le portrait de Francis Cabrel et l'histoire derrière ses tubes

Du fan au biographe

Thomas Chaline révèle le portrait et l'histoire derrière les tubes de Francis Cabrel - © Hugo Doc

Dans Cabrel, une vie en chansons, Thomas Chaline débute cette biographie par raconter qu'il savait avant-même d'être biographe de stars françaises, qu'il écrirait un jour sur Francis Cabrel.

"Je ne vais pas dire que j'avais ce projet depuis tout petit, c'est faux, mais Cabrel, je l'écoute depuis l'âge de 7 ans. Je le découvre à 7 ans, un âge un peu charnière. Je le suis au fil de heures et cela ne s'est jamais arrêté. Dès lors je m'intéresse à sa vie. Quand on est jeune, on recherche de repères et on a tous des besoins d'idoles et il dégageait une certaine sérénité en plus du talent poétique et de la sincérité" révèle le biographe.

L'intérêt de cette biographie de l'auteur-compositeur-interprète français, c'est qu'elle décrit l'homme au travers de l'artiste. Francis Cabrel ne se livrait que rarement sur lui dans des interviews. "Comme il se livre dans les chansons, il faut juste réécouter entre les lignes et comprendre l'homme" estime ainsi Thomas pour écrire sur l'auteur de Je l'aime à mourir. Thomas Chaline s'est également appuyé sur de nombreux documents pour rapporter une histoire la plus proche de la réalité dont des témoignages, des archives, des interviews de l'artiste et certaines interviews de témoins.