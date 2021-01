Thierry Marx se remémore sa première en télévision : "C'était un fiasco total"

Thierry Marx est une figure emblématique de la cuisine française. Dans cet ouvrage, il revient sur son parcours et sur les étapes qu’il a dû franchir pour devenir le chef que nous connaissons aujourd’hui. De cet itinéraire découlent ses engagements et ses combats quotidiens.

Dans Celui qui ne combat pas a déjà perdu, le chef cuisinier retrace entre autres les divers échecs de sa vie qu'il a transformés en réussites, une philosophie qui pourrait en inspirer plus d'un en cette période de crise sanitaire et économique. Le titre est une référence à son grand-père qui lui assenait cette phrase : quand tu n'es pas mort tu avances. "Dans cette étude de l'échec, vous arrivez à trouver des opportunités de rebondissement (...) Je peux reconstruire quelque chose et on avance comme cela et on s'aperçoit après quelques années qu'on a réussi à bâtir un projet et un épanouissement" estime-t-il.

Thierry Marx , comme nombreux de ses confrères, est forcé depuis le confinement prononcé le 18 mars 2020 à mettre son métier, sa passion, la restauration, entre parenthèses. Il a profité de cette situation inédite pour écrire son autobiographie. "Il fallait trouver une occupation et je trouvais que c'était le moment de faire le point, de faire un cap et puis de retracer le passé, voir ce qui m'avait apporté des compétences dans ma vie et redessiner un futur parcours pour la réouverture de nos établissements" argumente-t-il.

La jeunesse et les premiers pas de Thierry Marx aux fourneaux sont également contés dans ce livre du chef cuisinier et auteur. Il dévoile notamment sa première apparition en télévision, un échec total : "Je m'étais habillé en chef. J'avais une grande toque et encore des cheveux à l'époque. Je venais du monde de la pâtisserie et me suis un peu faufilé pour faire cette émission. Le présentateur était très chic et en voulant le servir, j'ai renversé la crème anglaise sur son pantalon. Le type était furieux. À la fin de l'émission, il m'a engueulé : 'Mon pantalon sort du pressing, c'est une horreur'. En plus c'était tombé vraiment au mauvais endroit. C'était un fiasco total, on ne m'a pas invité tout de suite après".

Le cuisinier français pratique même les arts martiaux avant notamment ses passages en télévision, une pratique qui apaise son esprit. Ils favorisent selon lui un travail sur soi-même notamment dans le monde actuel où les messages s'accumulent : "La pratique d'un art martial permet cela : 'Est-ce que je réponds immédiatement de façon héroïque même si je me plante ou est-ce que je mets un temps stratégique pour comprendre ce que l'on me demande et répondre de façon plus appropriée ?'".