Thierry de Coster était l'invité du 8/9 pour l'émission Stoemp, Pékèt et des Rawettes sur la Une à l'occasion des Fêtes de Wallonie. Ce samedi, Stoemp, Pékèt et des Rawettes vous emmène dans les villes de Liège, Namur et Charleroi à la place des traditionnelles Fêtes de Wallonie, annulées en raison de la pandémie de coronavirus. Thierry De Coster et Sara De Paduwa partiront à la découverte des provinces, des traditions et des folklores de ces régions. Ils seront accompagnés d'un animateur par ville. À Liège, Sara partira avec Maureen Louys à la découverte du Musée Tchantchès. À Namur, Thierry et Cédric Wautier iront faire une petite séance d'échasses à la Royale Moncrabeau. Enfin, Sara et Fanny Jandrain feront le Tour de la Madeleine, une marche de 22km ! Rendez-vous ce samedi 19 septembre à 20h30 sur la Une.

Une émission pour rester proche du folklore wallon Thierry De Coster émerveillé par la richesse du wallon : "C'est la grande découverte" - © Tous droits réservés Thierry De Coster émerveillé par la richesse du wallon : "C'est la grande découverte" - © Tous droits réservés Le week-end de la mi-septembre est normalement marqué par les Fêtes de Wallonie. Comme celles-ci ont été annulées pour éviter la propagation du covid-19, la RTBF vous propose de faire la Fête à la Wallonie dans une émission spéciale de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes. Thierry De Coster résume ce que vous découvrirez dans l'émission : "C'est un Stoemp un peu particulier parce que d'habitude on parle des langues régionales mais ici pour les Fêtes de Wallonie on a fait un petit tour : Sara à Liège, moi à Namur et Sara encore à Charleroi, pour être un peu plus proche des traditions et du folklore. C'était bien, c'était chouette. De mon côté j'ai découvert les molons avec les concours de mensonges (...) et alors les échasses, qui font très peur et Cédric Wautier qui a essayé d'en faire puisqu'on a des invités à chaque endroit". L'animateur a apprécié le tournage de l'émission même si celle-ci avait une autre saveur sans l'engouement des véritables Fêtes de Wallonie. "Il y avait du plaisir de faire quand même quelque chose donc tout le monde était très heureux de se retrouver. Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre d'enlever et remettre les masques et de rester à distance" commente-t-il.

"Il y a 1000 wallons" Thierry De Coster émerveillé par la richesse du wallon : "C'est la grande découverte" - © Tous droits réservés Thierry De Coster émerveillé par la richesse du wallon : "C'est la grande découverte" - © Tous droits réservés Outre Thierry, Sara, Maureen Louys et Fanny Jandrain, vous retrouverez aussi Joëlle Scoriels et Thibaut Roland dans cette émission spéciale pour un défi de recettes culinaires en wallon. Thierry De Coster est à ce propos émerveillé par la richesse culturelle qu'offre habituellement l'émission Stoemp Pékèt... et des Rawettes, en particulier au niveau des dialectes multiples de nos régions : "Le wallon, c'est la grande découverte. Cela ne fait qu'un an que je présente cette émission et quand on me demandait avant 'est-ce que tu parles wallon ?' Je répondais 'non' mais en fait, il y a 1000 wallons, c'est de Tournai à Liège, cela change de 5 kilomètres en 5 kilomètres". ►►► À lire aussi : Saint André revient en Santini : "C'est une évolution naturelle vers ce que je suis" Thierry prend pour exemple l'adaptation de Tintin et les bijoux de la Castafiore qui a déjà été traduit en huit wallons différents. "En lisant cela je m'éclate, parce que c'est vrai que cette langue est dingue et si tu vois le Capitaine Haddock qui s'énerve en wallon c'est à mourir de rire" savoure-t-il.

Et des rawettes Dans Stoemp, Pékèt... et des Rawettes vous trouvez à chaque émission la séquence des rawettes. Thierry De Coster explique cette séquence si vous ne la connaissez pas encore et révèle le thème de celles de l'émission pour les Fêtes de Wallonie : "C'est mon petit plaisir personnel : il s'agit de l'adaptation de films américains en wallon et en bruxellois. Ici normalement dans cette émission spéciale, c'est les Dix commandements avec Charlton Heston donc ce sera 'Comment devenir un vrai wallon', on aura les dix commandements qui sortiront à ce sujet".

Prochain invité : Roger Laboureur L'émission qui prend place habituellement le dimanche matin sur la Une. Elle se poursuit dans une nouvelle saison qui a débuté le dimanche 13 septembre avec Renaud Rutten. Le 27 septembre, vous retrouverez comme invité Roger Laboureur, "qu'on a eu un énorme plaisir à revoir, grand personnage qui a bouleversé beaucoup de générations, du journalisme sportif de qualité et de terroir". Et pour les prochaines ? Fabian Le Castel, originaire de Mouscron et particulièrement fier du patrimoine de sa ville, a proposé à Thierry De Coster d'y tourner un numéro de l'émission ! Le message est passé et nul doute que nous aurons bientôt droit à un passage dans la région mouscronnoise avec l'humoriste et imitateur du 8/9. Rendez-vous déjà ce samedi 19 septembre à 20h30 sur la Une pour la spéciale Stoemp, Pékèt... et des Rawettes.